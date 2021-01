Consórcio Cides-Leste elege nova diretoria

Dr. Welington e Juninho da Saúde foram eleitos para o biênio2021-2022

CARATINGA- Os prefeitos de Caratinga, Welington Moreira e de Dom Cavati, José Santana Júnior, foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, do Consórcio Intermunicipal Econômico e Social do Leste de Minas (Cides-Leste) para o biênio 2021-2022. Além da eleição da nova diretoria foi apresentada a prestação de contas de receitas e despesas do exercício 2020.

Ao todo, são 20 municípios consorciados para os serviços de saúde e iluminação pública, o que representa uma área de atuação de mais de 200 mil habitantes. No ano de 2020 foram realizados 102.298 atendimentos de saúde e 5.467 atendimentos de iluminação pública.

De acordo com o prefeito Dr. Welington, que já exerceu dois mandatos à frente do consórcio, a intenção é manter a parceria com os municípios. Ele citou o exemplo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da qual a gestão atualmente é feita pelo Consórcio. “Esperamos dar continuidade, um amparo maior aos municípios, no atendimento médico, da UPA, busca de recursos, principalmente na solução desses problemas relacionados ao Covid. Propus aos prefeitos que busquemos soluções em conjunto para aquisição das vacinas e imunizar a população o mais rápido possível. Os prefeitos têm entendido a importância do Consórcio, a seriedade com a qual é conduzido”.

O vice-presidente Juninho da Saúde também relatou suas expectativas da parceria com o prefeito de Caratinga. “Reunião muito produtiva, demonstrando a união dos gestores, tanto reeleitos, como os que estão iniciando agora esta árdua batalha. E nossa intenção é continuar colaborando com o consórcio que faz uma gestão exemplar de excelência junto aos nossos munícipes, com tratamento digno de saúde. Eu, por ser da área de saúde, sou enfermeiro, é uma alegria poder contribuir com Dr. Welington para que essa saúde de qualidade chegue ainda mais aos nossos munícipes, que possam desfrutar dessa qualidade de saúde ofertada. E nós queremos somar, juntos com nossos prefeitos, para que a nossa região de Caratinga possa cada vez mais ser destaque em Minas Gerais e que nós possamos levar os nomes de nossas cidades e ofertar esse serviço digno aos nossos munícipes”.

Juninho ainda frisou que na pandemia o apoio do consórcio foi fundamental. “Um momento tão difícil que estamos atravessando e nossa região na onda vermelha, com certeza, sem esse apoio do consórcio, dos profissionais de saúde, que prestam esse serviço à nossa população, se não estivessem ao nosso lado nesse momento delicado que estamos atravessando, as consequências seriam piores. E nós ressaltamos a importância da população abraçar a responsabilidade e cuidado com a pandemia que assola todo o mundo”.

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NA SAÚDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Alpercata, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Entre Folhas, Iapu, Ipaba, Inhapim, Imbé de Minas, Naque, Piedade de Caratinga, São João do Oriente, Santa Rita de Minas, Sobrália, Santa Bárbara do Leste, São Sebastião do Anta, São Geraldo da Piedade, Ubaporanga.

RELATÓRIO FINANCEIRO- RECEITAS 2020

Receita total rateio saúde: R$ 944.000,00

Receita total rateio CIP: R$ 276.767,80

Receita total contratos de Programa Saúde: R$ 9.698.167,22

Receita de contrato de gestão UPA: R$ 7.168.022,69

Receita do contrato ônibus: R$ 182.118,35

Juros de aplicação financeira: R$ 10.106,74

Receita de restituições: R$ 10.296,13

Total de receitas 2020: R$ 18.289.478,93

RELATÓRIO FINANCEIRO- DESPESAS 2020

Despesa total paga rateio saúde: R$ 935.675,55

Despesa total paga rateio CIP: R$ 385.399,83

Despesa total paga contratos de Programa Saúde: R$ 9.316.189,01

Despesa total paga contrato gestão UPA: R$ 7.379.633,70

Despesa total paga contrato ônibus: R$ 198.377,26

Despesa convênio bloco média/alta complexidade: R$ 54.155,70

Total de despesas pagas 2020: R$ 18.269.431,05