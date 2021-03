Consequências da Corrupção

Estamos passando por um momento difícil em nosso país, e tal momento trouxe consigo as consequências de anos de práticas criminosas que foram, e ainda são, praticadas em nossa história, e que, juntas, ajudaram a empurrar nosso país ao caos que vemos hoje. Uma dessas práticas que está levando nosso país à ruína é a prática do suborno, da corrupção.

Infelizmente, em nosso país reina a cultura da corrupção. Em todas as áreas de nossa sociedade é possível encontrar pessoas dispostas a se venderem para conseguir “um dinheiro extra”. Muitos podem ser os motivos, ou as desculpas, que levam as pessoas a isso, mas sua raiz está no mau caratismo e na falta de integridade.

Quando vemos a corrupção dos líderes de nosso país, enxergamos seus erros, achamos tudo muito vergonhoso, mas não julgamos a nós mesmos com o mesmo crivo, tendemos a ignorar nossos erros e nos enganamos, dizendo que a nossa corrupção não é como a deles, e que, diante da escandalosa corrupção de nossos líderes a nossa pode passar batida, sendo até mesmo “aceitável” e, assim, não nos julgamos corruptos, ou simplesmente dizemos que somos mais “necessitados”, como se a necessidade fosse desculpa para a corrupção.

A pobreza e a necessidade nunca foram justificativas para a corrupção. Muitas são as pessoas pobres e necessitadas que preferem continuar em sua vida dura do que se corromper com a cultura do suborno e do dinheiro sujo que impera em nosso país. Tal “cultura” provém da falta de integridade que tomou conta da maior parte de nossa sociedade.

Sabemos que em nosso país as campanhas políticas são praticamente movidas a suborno e corrupção, mas não é só na política que podemos ver tal prática, também a vemos nos concursos públicos, onde vagas são negociadas sem se levar em conta as consequências que isso traz, ou a preparação e a capacidade de quem “consegue” tal vaga. Pois, convenhamos, se é preciso negociatas para conseguir uma vaga em qualquer área que seja, é por que a pessoa não está preparada e capacitada para tal posição. O mesmo ocorre com inúmeros outros cargos de importância em nossa sociedade, sejam em empresas, escolas, faculdades, etc. Em todos esses lugares encontramos pessoas dispostas a corromper e serem corrompidas, sem levar em conta as consequências futuras de suas escolhas.

Todos queremos mudanças para nosso país, queremos que ele se transforme em uma grande nação, mas nunca construiremos uma grande nação sem integridade.

Somente com uma mudança drástica em nossos princípios, em nosso modo de enxergar as coisas, é que formaremos, aos poucos, uma sociedade melhor, mais justa e íntegra, que tenha a capacidade de proporcionar uma vida melhor para todos. Não sendo assim, sofreremos para sempre as consequências da corrupção.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

São Sebastião do Anta – MG

dudu.slimpac2017@hotmail.com