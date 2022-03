Conselho Tutelar de Inhapim tem dois novos integrantes

INHAPIM – A Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizou no último domingo (27) a eleição suplementar para preenchimento de duas vagas titulares do Conselho Tutelar de Inhapim. A votação ocorreu de maneira tranquila e exitosa das 8h às 17h.

Os pontos de votação concentraram-se na escola municipal “Ione Ambrosina de Siqueira” no centro da cidade, e na escola estadual “Joaquim Francisco Xavier”, no bairro Santo Antônio.

Após a apuração dos votos revelou-se uma grande participação popular, tendo o candidato Luís Gustavo Silva Souza ficado em primeiro lugar com 373, e a segunda colocada Cleonice Martins Andrade, com 344. Foram 717 votos válidos, cinco em branco e cinco nulos.

Para a secretária de Assistência Social, Maria Izabel Peixoto Silva, a eleição transcorreu da melhor maneira possível. “Fico muito feliz com o apoio da população em deslocar de suas residências nesse domingo, atendendo nosso pedido para exercerem, assim como determina a legislação, o direito ao voto para escolherem nossos conselheiros tutelares. Sei que a luta é grande e o dever que os espera é árduo, mas estaremos sempre dispostos a lhes ajudarem na proteção e defesa de nossas crianças e adolescentes. Parabenizo aos eleitos, Luís Gustavo e Cleonice Andrade que em breve deverão tomar posse em seus cargos para este mandato que está em vigência e finda-se em 10 janeiro de 2024. Sucesso a todos e que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês”, disse a secretária.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, compareceu cedo a seção eleitoral, logo que abriu a votação, para participar da eleição e exercer o seu direito ao voto. “Sempre atentos ao colegiado do nosso Conselho Tutelar de Inhapim, a secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente trabalham para não deixar o órgão deficitário. Importante instrumento em defesa da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar atua para garantir o direito de nossas crianças e adolescentes, primando pelo bem estar social da infância e juventude. Apesar de ambos já estarem matematicamente eleitos, não poderia deixar de participar deste importante momento do nosso município. Parabenizo ao Luís Gustavo e a Cleonice Andrade pela vitória desejando-lhes êxito em suas jornadas. Contem comigo”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” votou na parte da tarde, e parabenizou a equipe da secretaria de Assistência Social pela organização do processo de escolha, bem como os integrantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. “É importante votarmos para escolher os nossos conselheiros tutelares, pois são eles os responsáveis pela fiscalização da infância e juventude em nosso município, ao lado do poder judiciário e do ministério público, que exercem papel fundamental na garantia de direitos e na proteção integral de nossas crianças e adolescentes”.

Assessoria de Comunicação