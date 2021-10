Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente organiza eleição

CARATINGA- A Prefeitura, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, convoca a sociedade civil organizada para o processo de eleição dos Membros Titulares e Suplentes da Sociedade Civil para composição do CMDCA-mandato 2021 a 2023, de acordo com a Lei Municipal 3.213/2010.

A representação das Organizações da Sociedade Civil será composta por seis membros titulares e seis suplentes de entidades não-governamentais representativas da sociedade civil, sindicatos, entidades sociais de atendimento a crianças e adolescentes, organizações profissionais interessadas, entidades representativas do pensamento científico, religioso e filosófico, entre outros.

As entidades sociais que irão participar da assembleia de eleição devem se inscrever no período de 25 de outubro a 11 de novembro de 2021, de 8h às 17h, na Secretaria Executiva dos Conselhos, situada à Rua João Pinheiro, 271 (centro).

A eleição será realizada no dia 25 de novembro de 2021, às 14h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O edital pode ser acessado através do endereço eletrônico: https://caratinga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Diario-5152-14-10-2021.pdf

Para mais informações, os interessados podem em contato através do telefone (33) 3329-8117 ou pelo e-mail: conselhos@social.caratinga.mg.gov.br.