Conselho Municipal de Esportes e Lazer é empossado

CARATINGA- Foram empossados na terça-feira (15) na Casa Ziraldo de Cultura, os representantes do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Caratinga (COMEL). Membros governamentais e da sociedade civil compõem o Conselho que tem como objetivo desenvolver debates, estudos, sugerir projetos voltados ao esporte e ao lazer no município e contribuir com os demais órgãos da administração pública no planejamento esportivo municipal.

O COMEL atua diretamente no Programa Bolsa Atleta Caratinga auxiliando através de comissões no processo de seleção dos atletas e equipes beneficiados. O período de vigência desta diretoria do Conselho é de dois anos, sendo um trabalho voluntário e de relevância para o município de Caratinga, tendo em vista que a arrecadação municipal através do “ICMS Solidário – Critério Esportes” depende da comprovação de que o Conselho está ativo para o ano-base.

O prefeito de Caratinga Giovanni Corrêa da Silva participou da reunião de posse e agradeceu os conselheiros pela participação e destacou a importância do esporte e do lazer para a gestão, afirmando que será criada em breve a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer com objetivo de impulsionar o setor.

O COMEL

I – Representantes do Governo:

a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

Titular: Leandro Felipe Gomes Viana

Suplente: Dayvid Tionas da Silva

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

Titular: Manoel Vitor Dornelas

Suplente: Edla Paula Lessa

c) Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento:

Titular: Lucca Vieira Araújo

Suplente: Jéssica Batista Lopes Ferraz

d) Superintendência Regional de Educação:

Titular: Wayne Barbosa da Silva

Suplente: Daniela Dutra de Paiva

e) Procuradoria-Geral do Município:

Titular: Clausiano Peixoto Lourenço

Suplente: Victor Oliveira Coelho de Lima

II – Representante da Sociedade Civil:

a) Representante do Esporte Amador ou de Rendimento de Caratinga;

Titular: Aldair Gustavo Isidoro Júnior

Suplente: Marcos Sérgio Inocêncio Vieira

b) Representantes das Instituições de Ensino Superior;

Titular: Thiago Franco Rodrigues

Suplente: Luiza de Sá Ferreira

c) Representantes dos Meios de Comunicação de Caratinga;

Titular: Getúlio Dias de Carvalho

Suplente: Regiane de Souza Pires

d) Representantes das Associações Esportivas e/ou Comunitárias;

Titular: Alsedino Avelino do Nascimento Júnior

Suplente: Cainã Felipe de Freitas Souza

e) Representantes das Associações da Industrial e/ou Comércio de Caratinga;

Titular: Tayrone Alves das Chagas

Suplente: Tiago José Nogueira