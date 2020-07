Conscientização: Placas educativas instaladas na APA Pedra Itaúna

CARATINGA- Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou a instalação de placas na Área de Proteção Ambiental (APA) Pedra Itaúna, Unidade de Conservação e ponto turístico de Caratinga.

Uma das placas é de boas- vindas aos visitantes e duas outras de educação ambiental que englobam medidas de preservação, como a importância de não jogar lixo no local.

A Prefeitura de Caratinga agradece a Preservando, empresa de consultoria ambiental, que doou as placas. “A APA Pedra Itaúna sofre muito com os resíduos deixados, por isso, a necessidade de investir neste tipo de ação educativa, para conscientizar a população acerca da necessidade da conservação ambiental, principalmente no cartão postal do município”, disse.

De acordo com Rayssa Martins, coordenadora das Unidades de Conservação Municipais, o trabalho em conjunto é essencial para a manutenção da preservação. Ela parabenizou, inclusive, o comprometimento de Graciete Coimbra, moradora da região que incentivou o trabalho da equipe.