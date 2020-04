Conmebol acertaria em adiar suas competições? CBF saberá o que fazer com os campeonatos nacionais?

Por conta de todo o cenário vivido atualmente diante da pandemia do novo coronavírus, a Conmebol estuda adiar a Libertadores e a Sul-Americana deste ano. A possibilidade tem sido analisada pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, após os avançados estágios da doença no continente. Os clubes que estão nas competições foram consultados e a ideia não foi muito bem recebida.

Muitos motivos levam os clubes a rejeitarem a ideia de adiamento, como perda de receita, visibilidade, além da parte esportiva. Causaria um conflito enorme também de calendário. Adiar Libertadores e Sul-Americana afetaria também os campeonatos nacionais, que mesmo sem previsões de início e retorno, faria com que os clubes tivessem que mudar seus planejamentos.

Por outro lado, os problemas causados pelo novo coronavírus deixam tudo ainda mais desesperador. De certa forma, nossa espera será cada vez maior e ficaremos mais um bom tempo sem futebol. Não adianta muito as entidades buscarem soluções precipitadas para tentar agradar a todos, porque será uma tarefa complicada. Levar os jogos para um estado, sem torcida, não seria viável. A CBF pensou na possibilidade e a rejeição foi imediata.

Se quiserem ter o futebol de volta o mais rápido possível, será mais que necessário respeitarem as recomendações e não remar contra a maré. O futebol nos dá alegrias, tristezas, traz de volta as boas sensações que temos durante os 90 minutos, mas precisamos de saúde para suportar. Nada é mais importante no momento.