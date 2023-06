Estudantes da Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves visitam Fórum de Caratinga

CARATINGA- O Fórum de Caratinga está de portas abertas para a comunidade com o projeto “Conhecendo o Judiciário. Na última sexta-feira (23), o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) recebeu estudantes da Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves para palestra e uma visita às instalações.

Criado em 1999, o “Conhecendo o Judiciário” é um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) idealizado pela Diretoria Executiva de Comunicação (Dircom), que promove diversas atividades com linguagem leve e didática para apresentar a estrutura e o funcionamento do Sistema Judiciário, incluindo palestras, visitas a escolas e aos fóruns das comarcas do Estado e realização de audiências simuladas.

O objetivo é contribuir para a formação da cidadania. As turmas podem ser formadas por estudantes, grupos de terceira idade ou mesmo participantes de grupos organizados da sociedade civil.

O juiz Anderson Fábio faz um balanço das atividades em Caratinga. “Todas as unidades têm essa oportunidade de convidar escolas ou outros membros da comunidade para conhecer o judiciário por dentro. Geralmente as escolas trazem os alunos do terceiro ano, que estão escolhendo profissão e eles vêm até o Fórum, conhecem o Tribunal do Júri, tem uma palestra para contar como funciona o Poder Judiciário, como é trabalhar no Fórum, um pouquinho da vida do juiz, o quanto que estuda, das dificuldades que tem. Temos tido uma adesão muito boa das escolas e os alunos meio que tiram um pouco da mística que existia, que o judiciário tradicionalmente é mais distante da sociedade. Isso é uma oportunidade de ver que aqui trabalham pessoas, que qualquer um pode acessar a carreira, eventualmente vir a fazer uma prova e trabalhar aqui na Justiça”.

Conforme o magistrado, por meio do projeto, o judiciário se aproxima dos estudantes, sendo um momento também de trocas de experiências. “Sempre costumo frisar para eles que essa oportunidade que eles têm de vir conhecer como é na prática, já vai dar a visão de que eles são capazes de alcançar. É uma coisa que quem se esforça e trabalha é perfeitamente capaz de alcançar um cargo no Judiciário. É uma troca, ao mesmo tempo que a comunidade nos conhece, nós também conhecemos a comunidade. Eles fazem perguntas a respeito da realidade deles, muitas vezes a respeito de dinâmica da escola, de questões que eles têm dúvida, como descriminalização de drogas ou aborto. De vez em quando temos essas questões que podemos debater”.

O projeto é organizado pelo Cejusc de Caratinga, com um calendário já estabelecido para as datas em que o Tribunal do Júri está disponível para as palestras. As escolas interessadas são convidadas a procurar a unidade. “Pode entrar em contato com o Fórum para agendar uma data para trazer os alunos”.

O estudante Carlos Antônio dos Reis Nascimento, 16 anos, aprovou a visita. Ele destaca a visita às celas, que servem para receber réus presos em comparecimento a audiências. “Achei muito legal, ele contou a história como funciona, mostrou a cela, os casos mais difíceis que ele atuou. Já pensei em entrar nessa área, mas, gosto mais de uma área que envolva tecnologia”.