Conheça os serviços realizados pela Patrulha Rural Mecanizada

Produtores rurais devem ficar atentos ao reajuste do valor por hora trabalhada, referente a serviços com tratores, retroescavadeiras, pás carregadeiras e motoniveladoras

CARATINGA- Foi publicado o Decreto Executivo nº 254/2022, que reajusta os valores para cobrança pela hora recebida pelos serviços executados pela Patrulha Rural Mecanizada da Prefeitura, que utiliza máquinas próprias da municipalidade.

O SERVIÇO

O Programa de Patrulha Rural Mecanizada faz parte da estrutura funcional da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios com a finalidade de atender, prioritariamente, aos pequenos produtores rurais e agricultores familiares e de fomentar a atividade produtiva rural.

Para requerer os serviços da Patrulha Rural Mecanizada, o produtor rural deverá se cadastrar junto à Secretaria e atender os seguintes requisitos: ­ fornecer dados pessoais e da propriedade rural; comprovar residência no município; ­ declarar que atenderá as orientações técnicas indicadas pelos servidores para a produção agropecuária a ser desenvolvida com os serviços prestados pela Patrulha Rural Mecanizada.

Compete ao produtor rural, beneficiado pelo programa, participar ativamente de cursos e treinamentos de capacitação técnica oferecidos pela Secretaria, por parceiros ou por outros órgãos afins, cujos assuntos tenham relação com qualquer dos serviços da Patrulha Rural Mecanizada; providenciar a retirada e a realocação, caso necessário, de cercas e de quaisquer obstáculos ou de sistemas de irrigação, fiações e demais bens e equipamentos particulares para a realização dos serviços, não se responsabilizando, o município, no caso de danos causados aos bens e equipamentos deixados no local da execução dos serviços. Também executar serviços de roçada e capina para conservação das áreas limítrofes às estradas vicinais e vias de acesso; emitir nota fiscal de produtor rural, quando da comercialização de produtos agropecuários; atentar para o cumprimento da legislação pertinente, de sobremaneira a ambiental e pagar o valor correspondente à quantidade de hora ­máquina,

OS VALORES

Os serviços consideram a Unidade Fiscal Padrão (UFPC), que atualmente tem o valor de R$ 7,45. Porém, o valor deve ser reajustado em 2023, já que tem como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que conta como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios; e é reajustada anualmente. Esse reajuste reflete sobre o cálculo dos impostos e taxas municipais como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço (ISS) e Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

O decreto entrou em vigor na data de sua publicação, 23 de novembro, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Confira os serviços com o reajuste:

– 18 UFPC’s por hora trabalhada referente a serviço executado por tratores e implementos agrícolas, contadas de acordo com horímetro de cada máquina agrícola;

– 20 UFPC’s por hora trabalhada referente a serviço executado por retrosescavadeiras e pás carregadeiras, contadas de acordo com o horímetro de cada máquina pesada;

– 25 UFPC’s por hora trabalhada referente a serviço executado por patrolas motoniveladoras, contadas de acordo com o horímetro de cada máquina pesada;