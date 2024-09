Conheça os modelos de urna das Eleições 2024

Equipamentos vão receber os votos dos mais de 16 milhões de eleitores em Minas Gerais

DA REDAÇÃO – No dia 6 de outubro, 55.750 urnas eletrônicas estarão preparadas para colher os votos das eleitoras e eleitores mineiros nas eleições municipais de 2024. Neste ano, estreia o modelo 2022 (UE2022), o mais recente desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Além dele, estarão em operação no pleito aparelhos dos anos de 2013, 2015 e 2020.

Modelo 2022

A nova geração de urnas apresenta um design atualizado e melhorias na capacidade de processamento. Esta é a segunda maior remessa de aparelhos adquiridos pela Justiça Eleitoral, superada apenas pelo modelo UE2020 (224.999), fabricado antes das últimas eleições gerais.

Juntos, os modelos 2020 e 2022 correspondem a 79,75% das urnas que serão utilizadas em Minas Gerais nas eleições de 2024. No Brasil, eles são 77% das 571.024 urnas a serem utilizadas.

As urnas do modelo 2022 começaram a ser fabricadas em maio de 2023. Atualmente, os equipamentos são produzidos em Ilhéus (BA), na fábrica da Positivo Tecnologia, vencedora da licitação realizada em 2021.

As novas urnas vão substituir as do modelo 2011, que já encerraram seu ciclo de vida útil. As urnas eletrônicas são projetadas para uma vida útil de 10 anos, ou seis eleições consecutivas. Após esse período, as unidades antigas são destinadas ao descarte ecológico, com cerca de 99% das peças sendo recicladas para a criação de novos produtos.

O software das urnas eletrônicas é desenvolvido integralmente pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE (STI/TSE). Todos os modelos de urna usam o mesmo software e oferecem os mesmos recursos de acessibilidade (foto abaixo mostra pessoa com deficiência visual testando a urna eletrônica).

Inovações tecnológicas

Modernos, ágeis, seguros e ergonômicos, os aparelhos 2022 e 2020 contam com as seguintes inovações:

-processador mais potente, que torna as urnas 18 vezes mais rápidas que os modelos anteriores;

-perímetro criptográfico certificado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil);

-mecanismo de criptografia aprimorado, com o uso do algoritmo criptográfico do tipo E521 (ou EdDSA), considerado um dos mais apurados do mundo.

As urnas dos modelos 2015 e 2013, apesar de terem algumas características diferentes, são tão seguras quanto as versões mais recentes.

Mais acessibilidade

A partir das Eleições Municipais de 2024, todas as urnas eletrônicas contarão com um sintetizador de voz aprimorado. O recurso guiará eleitoras e eleitores cegos ou com baixa visão durante a votação. Para utilizá-lo, basta comunicar a deficiência aos mesários, que fornecerão fones de ouvido para uso na cabine. Isso garante mais autonomia e sigilo total do voto.

A nova voz sintetizada foi batizada de “Letícia”. Ela foi desenvolvida com a colaboração da atriz e cantora Sara Bentes, que é deficiente visual. A expectativa é que esse toque mais humanizado melhore a compreensão das palavras pelo eleitorado com esse tipo de deficiência.

Além disso, a urna conta com números em Braille em alto relevo e tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Assessoria de comunicação TRE/MG