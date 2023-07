Conheça Jully, do Leste de MG, sua música de lançamento ultrapassou 50 milhões de views no Tik Tok e 21 milhões no Spotify

DA REDAÇÃO – Juliana Mônica de Souza, @jully.oficialll , mais conhecida como jully, foi vista pela primeira vez fazendo um cover na internet com a música Gaiola do Troco, do cantor Dublack Deis.

Foi intérprete, a convite do artista McDublack (muito conhecido no cenário hip-hop) atual empresário da artista, e a música conquistou o público, tendo mais de 21 milhões streams no Spotify.

Do Leste de Minas para o mundo

Juliana nasceu em Belo Horizonte, mas foi criada em Manhuaçu, na região Leste do estado.

Jully, seu nome artístico, sempre sonhou em ser cantora. Desde criança, aos 11 anos, ela entoa sua voz, inicialmente na igreja que frequentava, onde cantou até os 17.

Seus artistas de expiração são Alcione, Elza Soares, Beyonce. Sua relação com a música veio da família, que sempre fazia roda de samba, da infância até hoje em dia.

Atualmente teve a oportunidade de cantar com várias artistas como Marvilla, Lucas e Orelha, Dela Cruz , Mc dublack, e outros.

Gravou em grades estúdios, a exemplo da Universal Music, e na Um Music.

A cantora está com dois anos de carreira, e tem números impressionante em sua plataforma.

E tem novidade na área

O novo single de Jully, “Negona”, veio para empoderar as mulheres negras.

Jully teve números impressionantes na sua música “50 tons”, um ft com Mc dublack. Seu primeiro trabalho solo “Negona”, explodiu no tiktok tendo em média mais de 50 milhões de visualizações na Nigéria e nos continente da África, até chegar ao Brasil.

Várias artistas nacionais identificaram a brasilidade de sua música, com fotos e danças, versos é muito estilo, mostrando toda sua beleza e gingado característicos, como Negra Li, Gabi Amarantos, Margarete Menezes, entre outras.

Jully foi capa por uma semana, no TikTok, na página “Descubra um artista novo”, e teve mais de 100 mil Streams no Spotify com menos de 1 mês.