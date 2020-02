Conheça a Auriculoterapia e como ela pode mudar sua saúde

CARATINGA – A Auriculoterapia é uma terapia natural que consiste na estimulação de pontos nas orelhas. A técnica constitui uma parte importante da Medicina Tradicional Chinesa, sendo atualmente um ramo na especialidade da Acupuntura, e foi oficializada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma terapia de microssistema. Convidamos o psicólogo e auriculoterapeuta do Casu – Hospital Irmã Denise, Edcarlos Freitas, para uma conversa sobre o assunto.

O que é a Auriculoterapia?

A auriculoterapia é uma terapia natural que consiste na estimulação de pontos nas orelhas. Segundo a auriculoterapia, o corpo humano pode ser representado na orelha, no formato de um feto, e, por isso, cada ponto se refere a um órgão específico. Assim, quando esse ponto é estimulado, é possível tratar problemas ou aliviar sintomas nesse mesmo órgão. Constitui-se uma parte importante da Medicina Tradicional, sendo atualmente um ramo na especialidade da Acupuntura, e foi oficializada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma terapia de microssistema. É um método que conseguiu impor-se pelos resultados obtidos em um curto período de tempo o que faz com que seja bem aceito pelos pacientes.

Por que a orelha o ponto principal é a orelha?

Sabe-se que a orelha possui grande quantidade de terminações nervosas, assim, a mesma possibilita uma relação entre o estímulo e o Sistema Nervoso Central que, por sua vez, além de promover efeitos curativos imediatos, também tem efeitos preventivos, dando ao organismo energia suficiente para impedir enfermidades. Nosso ouvido externo possui um microssistema, no qual apresenta todo o corpo humano com aproximadamente 90 pontos específicos que correspondem aos nossos órgãos e algumas funções do corpo. Quando esses pontos são estimulados, o cérebro recebe um impulso e reage, gerando uma série de fenômenos físicos a fim de promover o equilíbrio do corpo.

Como é aplicada a técnica?

Na prática clínica, tem se verificado que ao estimular um ponto auricular podemos nos deparar com diferentes manifestações sentidas pelo paciente, como sensação de corrente, energia que corre pelo corpo, calor que corre pelo pavilhão da orelha e que se reflete em partes específicas do corpo. O paciente deve estimular os cristais várias vezes ao dia. Os cristais assim colocados podem permanecer por um tempo máximo de sete dias, o período de tratamento depende do quadro de sintomas apresentados pelos pacientes, mas vale lembrar os resultados já são observados logo na primeira sessão.

Quem pode fazer Auriculoterapia? E para qual enfermidade é indicada?

O procedimento pode ser aplicado em pessoas de diversas idades, desde crianças a idosos, todos podem aproveitar dos benefícios pois a indicação da Auriculoterapia é muito ampla, podendo ser usada para o tratamento de cerca de 200 enfermidades como: insônia, ansiedade, stress, enxaqueca, depressão, asma, bronquite, rinite, sinusite, fibromialgia, labirintite, tensão pré-menstrual, dores na coluna, dores nas pernas, artrite, artrose, doenças cardiovasculares, alergias, acne, dependências como alcoolismo, drogas, tabagismo, entre outros. A Auriculoterapia também pode ser usada no auxílio nos tratamentos de emagrecimento, pois certos pontos específicos da orelha responsáveis pelo intestino, estômago, retenção de líquidos, ansiedade, estresse, sono ou vontade de comer, por exemplo, são estimulados de forma que o organismo atue na perda de peso.

Quem pode aplicar a técnica?

A técnica pode ser aplicada por diversos profissionais da saúde, tais como, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais da saúde. Os grandes benefícios da Auriculoterapia são: os resultados rápidos, a facilidade de aplicação, o baixo custo e o atendimento rápido.