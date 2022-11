Congresso Regional Metodista de Homens

Evento aconteceu entre os dias 18 e 20 de novembro, no sítio Betel

CARATINGA – Foi realizado nos dias 18, 19 e 20 de novembro, no sítio Betel, em Caratinga, o Congresso Regional de Homens Propósito, Identidade e Honra. O congresso foi recebido com apoio da Igreja Metodista Central em Caratinga como anfitriã, através do pastor Eliseu Perori.

Segundo a organização, o clima do sítio Betel e da cidade encantou todos os congressistas. “Todos os presentes foram tremendamente impactados para viverem o melhor de Deus”, avalia.

O evento contou com participação do Ministério de Louvor Central em Caratinga, além dos congressistas com corais, hinos e cânticos espirituais. Também foi montada praça de alimentação. “Foram servidos aos congressistas cafés da manhã e da tarde, almoço, jantar, tudo organizado pelo nosso querido irmão Nelson Marrom e a equipe de venezuelanos acolhidos pela Central de Caratinga”, frisa a organização.

Durante o Congresso foram ministradas palestras com os seguintes temas: “Construindo um Legado para a Próxima Geração” (pastor Gean), “O Homem Metodista e sua Honra (pastor Gilmar Medeiros), ‘Restauração Identidade, Propósito e a Honra do Homem’ (pastor Josny Batista Veloso), ‘Saúde do Homem’ (evangelista Everaldo), ‘Um Olhar que Traz Luz para o Corpo (bispo Roberto Alves), ‘Eu Era Cego, Mas Agora Vejo’, mensagem feita pelo pastor Suesley.

“Foram dias que os homens da quarta região puderam sair da rotina e ouvir o que Deus tem planejado para nós”, assim definiu a organização sobre o Congresso.

NOVA DIRETORIA

Durante o Congresso também foi eleita a nova diretoria da Federação para o biênio 2023-2024, que assim ficou constituída.

-Vardeir Ribeiro – presidente

-José Antônio – vice-presidente

-Jorge Carvalho – secretário de comunicação

-José Carlos – secretário de atas

-Daniel – Tesoureiro