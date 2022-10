Trabalho do caratinguense Rondinelle da Silva Ferreira é selecionado para Congeps, que acontece em novembro, em Brasília/DF

CARATINGA – Entre 16 e 18 de novembro, acontecerá em Brasília/DF o Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social (Congeps), que foca nas alternativas para melhoria da prestação dos serviços públicos. O evento é uma inciativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), com apoio do Tribunal de Contas da União (TCU). Dentre os trabalhos selecionados, está o do caratinguense Rondinelle da Silva Ferreira, que tratou sobre “A Seguridade Social Brasileira: A Quem Socorre o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)?”.

Conforme a organização, o objetivo desse congresso é fomentar discussões e trocas de experiências voltadas para o desenvolvimento de alternativas inovadoras para a melhoria da prestação de serviços. A primeira edição do Congeps faz parte do início das comemorações dos 100 anos da Previdência Social, a ser celebrado em 24/01/2023.

A respeito do público-alvo, o Congeps é direcionado a servidores do INSS, representantes de instituições internacionais de previdência, servidores públicos das diversas esferas, colaboradores de empresas prestadoras de serviços públicos, profissionais da área da gestão, administração pública e comunidade científica em geral. “Todos os trabalhos apresentados serão publicados nos anais do Congeps, com ISBN e DOI, em formato de e-book”, frisa a organização.

O servidor público e psicólogo, que no momento cursa Direito, Rondinelle da Silva Ferreira conta como foi receber a notícia que seu trabalho tinha sido selecionado. “Foi uma enorme satisfação receber a notícia da aprovação do meu trabalho no Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social. Isso tem provado que a educação é o melhor caminho para desenvolvimento do nosso país”.

A respeito do tema, Rondinelle explica que nunca foi, e jamais será uma tarefa fácil compreender e garantir o funcionamento da Seguridade Social brasileira. “Contudo, poder representar o Município de Caratinga e as demais Instituições às quais estou vinculado em um cenário de discussão de valores internacionais, ainda mais nesse momento de transformação social que passa o nosso país, e poder contribuir minimamente com minhas ideias, já é o suficiente para mim”.

Por fim, Rondinelle fez seus agradecimentos. “Agradeço a minha esposa e filhas, meus familiares, a meus professores, desde o primário, aos amigos e àqueles que têm colaborado com o meu desenvolvimento pessoal e por acreditarem e lutarem por mim quando necessário. Tenho trabalhado para tentar corresponder às expectativas, além dos meus limites”.