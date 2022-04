Congresso discute políticas públicas para desenvolvimento nacional

Profissionais de engenharia, agronomia e geociências de todo o estado poderão participar, formulando propostas

CARATINGA – Infraestrutura, inovação tecnológica e atuação profissional são os eixos temáticos que vão nortear as discussões do 11° Congresso Estadual de Profissionais (CEP), promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), em Belo Horizonte, no dia 13 de julho de 2022. Profissionais de engenharia, agronomia e geociências de todo o estado poderão participar, formulando propostas, durante os eventos precursores, que serão realizados de 02 de maio a 30 de junho, em todas as regiões de Minas. Confira a agenda das reuniões no link https://bit.ly/37SGn9T. A etapa preparatória em Caratinga será realizada no dia 02 de maio, às 19h, na Unidade I, do Centro Universitário de Caratinga (Unec).

O tema central desta edição será o “Desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para a Engenharia, a Agronomia e as Geociências”. As propostas produzidas pelos profissionais na etapa regional serão sistematizadas e consolidadas durante o CEP, e as que forem aprovadas, serão encaminhadas ao Congresso Nacional de Profissionais (CNP), realizado de 06 a 08 de outubro de 2022, em Goiânia (GO). “É muito importante a participação do profissional nesta primeira etapa, que é local. Esta será a oportunidade de ele se envolver, pensar e discutir soluções a partir de suas experiências e conhecimentos técnicos, que impactam diretamente a vida do cidadão e ainda contribuem com o desenvolvimento da sociedade no geral”, ressalta o presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Fernando Borges.

Profissionais regulares com o Crea-MG podem participar com direito a voz e voto. Além de participar dos debates, eles são responsáveis por aprovar as propostas e podem ser eleitos delegados para participarem da etapa estadual.

O CEP/CNP, que é realizado a cada três anos, se constitui como um importante fórum de discussão que tem por objetivo discutir e propor políticas, estratégias, diretrizes e programas de atuação para o desenvolvimento nacional, propiciando maior integração com a sociedade e entidades governamentais. Na última edição do CNP, realizada em 2019, foram elencadas 510 propostas provenientes dos Congressos Estaduais de todo o país. Deste total, 45 foram consolidadas e sistematizadas pelos analistas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). Confira o encaminhamento de cada uma das propostas no link https://bit.ly/36jdhA4