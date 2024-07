Congresso de três dias dos Testemunhas de Jeová

DA REDAÇÃO – Em um mundo bombardeado constantemente com más notícias vindas através das redes sociais, TV e rádio, um evento gratuito e aberto ao público apresentará apenas boas notícias!

Trata-se do Congresso Anual das Testemunhas de Jeová para 2024, com o novo tema: ‘Declare as Boas Novas!’.

Milhões de pessoas assistirão ao evento, que será realizado em diversos locais ao redor do mundo, incluindo Ipatinga, no Ipaminas Esporte Clube, bairro Cidade Nobre. O programa, muito aguardado, iniciará no dia 26 de julho e trará encorajamento e consolo para o público.

O porta-voz das Testemunhas de Jeová, Emerson Pina, disse: “Esses eventos são o ponto alto do ano para milhares de pessoas que desejam ter uma experiência positiva em suas vidas. Ficamos felizes de aproveitar o programa em uma cidade hospitaleira e acolhedora. Estamos ansiosos para colaborar com os funcionários e autoridades de Ipatinga, que vai receber nosso congresso”.

O evento ‘Declare as Boas Novas!’ apresentará vídeos baseados na Bíblia, palestras e entrevistas com temas como:

• “‘Boas novas eternas” — O que significam?”

• “Por que não temos medo de más notícias”

• “‘Apeguem-se firmemente às boas novas’ — Por que e como?”

No sábado (27), haverá o batismo de estudantes da Bíblia habilitados das cidades vizinhas. Um filme dividido em duas partes irá cativar o público nas manhãs da sexta-feira e do sábado. Antes de eventos como esse, as Testemunhas de Jeová promovem uma campanha para convidar todas as pessoas de sua cidade e região.

No ano passado, mais de 12 milhões de pessoas participaram dos cerca de 6 mil congressos realizados em todo o mundo.

Para mais informações a respeito do programa ou para encontrar outras datas ou locais do evento, acesse jw.org e clique em Congressos, na aba Quem Somos.

Serviço

O quê: Série de congressos de 2024 com o tema ‘Declare as Boas Novas!’, apresentada pelas Testemunhas de Jeová.

Quando: 26 a 28 de julho, 02 a 04 de agosto e o último congresso será de 09 a 11 de agosto de 2024.

Hora: Sexta-feira, das 9h20 às 16h55; Sábado das 9h20 às 16h55; Domingo, das 9h20 às 15h35.

Onde: Ipaminas Esporte Clube – Rua Gonçalves Dias, 575, Cidade Nobre, Ipatinga – MG.

Quem: Todos na comunidade estão convidados. A participação no evento é gratuita.

Mais informações: Cada dia tem um intervalo de 1h20 para almoço. Serão apresentadas palestras baseadas na Bíblia, entrevistas e vídeos. Para mais informações, acesse jw.org.

Porta-voz das Testemunhas de Jeová

Emerson Pina

Contato: [email protected]