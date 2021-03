Confusão generalizada na zona rural de Inhapim termina em homicídio

INHAPIM – Emerson Augusto Andrade, 32 anos, foi assassinado no último sábado (27/02) no distrito de Santo Antônio do Alegre, zona rural de Inhapim.

Segundo o capitão Jefferson, as equipes policiais foram chamadas por moradores da localidade alegando uma confusão generalizada envolvendo quatro pessoas, em que dois indivíduos supostamente envolvidos com tráfico de drogas, teriam realizado a cobrança de entorpecente de um terceiro cidadão.

Emerson teria apanhado um pedaço de madeira, e começado agredir um individuo. O pai deste indivíduo que estava sendo cobrado, passou a fazer parte da confusão, e de posse de uma faca, desferiu alguns golpes em Emerson, que efetuava a cobrança. Emerson ainda foi socorrido com vida até o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As equipes policiais fizeram cerco e outros três indivíduos foram presos em flagrante. O autor do homicídio também foi detido pelos militares.

Conforme a PM, dentre os envolvidos no crime, alguns tinham passagens por tráfico de drogas e outros por lesão corporal. Todos foram levados para delegacia de Polícia Civil.