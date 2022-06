Confusão entre irmãos termina com uma mulher ferida com golpes de foice

CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Uma mulher de 46 anos quase foi morta pelo próprio irmão de 51. A tentativa de homicídio aconteceu nesse último domingo (29), em Conceição de Ipanema.

A vítima disse que foi pescar em uma lagoa perto da divisa Conceição de Ipanema com Mutum junto a seu companheiro, e que ao passar de uma lagoa pra outra, na via vicinal foi abordada pelo seu irmão que desferiu três golpes de foice em sua cabeça e que após cair ao solo, ele entrou no seu veículo e saiu do local.

A mulher foi socorrida até o Pronto Atendimento de Conceição de Ipanema, onde o médico constatou quatro cortes no região do crânio, escoriações na região lombar e possível fratura na mão direita.

O suspeito foi preso em flagrante juntamente com a foice utilizada no crime.