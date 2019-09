Confronto entre os times brasileiros na Libertadores já começou, mesmo o jogo sendo ainda no mês que vem

O primeiro duelo entre Flamengo e Grêmio será no dia 2/10, mas já vem causando bastante alvoroço entre os dirigentes das duas equipes. Tudo isso por causa de declarações polêmicas por parte do presidente gremista, Romildo Bolzan, e do treinador, Renato Gaúcho. Ambos alegaram uma certa soberba dos cariocas em relação ao confronto. Bolzan até chegou a citar, em um programa de TV, uma suposta narração que fizeram sobre um possível gol de Gabriel Barbosa na final da Libertadores. O presidente logo foi desmentido, já que o ocorrido foi há mais de cinco meses.

O que acontece é que jogos entre times brasileiros sempre vão gerar debates calorosos entre dirigentes. Tudo isso para tentar passar uma imagem de grupo forte, unido, e que joga com humildade e pés no chão. Mas o Grêmio não precisa disso. Todos nós sabemos que a melhor resposta é dentro de campo.

Flamengo tem um time espetacular, com nomes de muita qualidade em todos os setores. Porém, na Libertadores, ainda precisa fazer seu nome na história recente da competição. O clube viveu momentos para esquecer. Já o Grêmio é mais cascudo e tradicional na competição. No papel e em comparação com o rubro-negro, é inferior, mas isso não entra em campo e Renato Gaúcho sabe os atalhos para conquistar mais um título.

Serão dois jogos incríveis, onde quem vencer terá pela frente, na grande final única, Boca Juniors ou River Plate. Jogo difícil, com duas equipes que sabem fazer os adversários sofrerem, mas por ser em campo neutro talvez não dê para colocar alguém como favorito na decisão. Flamengo e Boca, principalmente, se reforçaram bem para o segundo semestre e puderam crescer dentro da competição. Seus adversários são bastante complicados e de certa forma possuem um pouco mais de favoritismo.

Por mais que decida em casa, o Flamengo vai precisar fazer um bom resultado no jogo de ida. Jogar no Sul é sempre complicado e o time do Grêmio é muito organizado taticamente. Podemos dizer que estas semifinais da Libertadores têm os quatro melhores times da América do Sul atualmente. Foram coroados com o belo trabalho que vêm fazendo e colherão os frutos. Neste novo formato, com final única, a Libertadores ficou mais atrativa. Por mais que a Conmebol queira estragar o espetáculo.

Ainda faltam alguns dias para Flamengo e Grêmio entrarem em campo, mas há mais ou menos um mês, este duelos já vem ganhando páginas importantes para o desenrolar da situação. No final de tudo, saberemos quem sempre teve razão.

Matheus Soares