Confraternização marca volta às aulas na Rede de Ensino Doctum

Iniciativas movimentaram os corredores das unidades acadêmicas de Minas Gerais e Espírito Santo

CARATINGA – No início de cada semestre, a Rede de Ensino Doctum se prepara para a volta às aulas dos veteranos. Na última segunda-feira, 10, a instituição recepcionou os alunos no primeiro dia do ano letivo. Para reforçar o acolhimento e dar as boas-vindas, a Instituição preparou diversas recepções nas unidades de Minas Gerais e Espírito Santo. As iniciativas buscaram movimentar os corredores das unidades acadêmicas e ressaltar a faculdade como um espaço de inclusão, diversidade e cooperação.

Neste ano, só em Caratinga, a instituição recebeu mais de 2.000 alunos entre os cursos de Ensino Superior, Técnico e Educação Básica. Para o aluno de Administração, Walef Souza, é uma felicidade retornar ao curso. “Estou com ótimas expectativas para este semestre e muito ansioso também, amo novidades e aprender coisas novas. Não vejo a hora de começar a viver tudo que este ano letivo tem preparado pra nós”.

Segundo a professora dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica da unidade de Caratinga, Vitória Irma, junto com o início do semestre, nascem novos projetos e sonhos. “Tenho convicção de que esses desejos irão se concretizar, afinal o ano letivo foi muito bem planejado, desde nossas práticas pedagógicas até nossa infraestrutura”. De acordo com Vitória, os alunos participarão de projetos de extensão e pesquisa, visitas técnicas, cursos livres, estágios e palestras que visam agregar conhecimento e experiências para atuação no mercado. “Nossos alunos já iniciam o semestre com diversas oportunidades. Por isso, temos a certeza de que em 2020 alcançaremos nosso sucesso pessoal e profissional”.

Acolhimento em João Monlevade

As ações buscam integrar alunos, professores e funcionários. Uma das iniciativas, promovida pela unidade de João Monlevade, recepcionou os alunos com balões e chocolates. Segundo o aluno de Direito, Leonardo Vigianto, que está voltando para cursar o 9º período do curso, este suporte é o diferencial da instituição. “Minhas expectativas para 2020 são as melhores possíveis, já que estou quase me formando e tenho todo o apoio da faculdade e do corpo docente, que é maravilhoso. O curso de Direito da Doctum João Monlevade é o melhor da região do Médio Piracicaba, pois a Rede traz uma experiência profissional satisfatória para a formação dos seus alunos”.

Além do acolhimento dos professores e funcionários, os alunos da Atlética também recepcionaram os estudantes. Este tipo de recepção fomenta a alegria e as expectativas com um novo ano que se inicia, como ressalta o discente de Administração, Tiago Torres Cota. “Espero aprender novos conhecimentos, ter uma abrangência maior de conteúdo em sala de aula, em congressos e eventos acadêmicos, contribuindo assim para o meu futuro. Estou há dois anos na Doctum e percebi a minha evolução”. Para Gisele Stefany Martins, aluna do curso de Ciências Contábeis, reencontrar professores e colegas de turma a motiva. “Que este ano de 2020 seja bem produtivo, já que este semestre as aulas estão bem específicas e vou tentar me dedicar ao máximo para aprender ainda mais”, afirma.

Para o professor Ícaro Trindade, cada novo semestre é uma nova oportunidade de transformar vidas através da educação. “Hoje, no primeiro dia de aula, eu cheguei e a primeira aluna que encontrei já fez a defesa do seu TCC e me deu uma caneta em que está escrito: ‘gratidão, nosso TCC foi um sucesso, missão cumprida. Obrigada por tudo, sem você não seria possível’. Mediante esta frase e o carinho da aluna, a gente percebe que em cada ano que entra, a gente está lidando com sonhos. Por isso sempre tentamos fazer com que estes alunos percebam nossa dedicação”.

Ações no Espírito Santo

As faculdades Doctum do Espírito Santo também organizaram atividades de recepção. A unidade de Guarapari recebeu os alunos com tapete vermelho, bombons e mensagens de boas-vindas. Em Vitória a recepção também foi calorosa. Para o aluno do curso de Direito, Mailson Alves Barbosa, que retornou à unidade para cursar o 8º período, a volta ao ambiente acadêmico é sempre um momento desafiador, mas prazeroso. “Minhas expectativas são as melhores, principalmente, pelo desejo de ir além. O início de mais um semestre sinaliza diretamente a chegada de novos ciclos e, consequentemente, a certeza de mudança.”