No final de cada ano são comuns as confraternizações nas empresas, condomínios e clubes, como forma de agradecimento pelo ano que se finda, bem como para compartilhar o desejo por um ano novo repleto de conquistas e realizações.

No último dia 20 de dezembro foi a vez do Condomínio Morada do Lago I promover uma animada confraternização, intitulada de “Bate-papo de Final de Ano”, organizada pela primeira moradora do condomínio e muito querida por todos, Regina Fernandes.

Como esperado, foi um momento de descontração, repleto de alegria, com destaque para os deliciosos petiscos que foram partilhados por cada morador, regados pela boa música do cantor Dedéu.

Os moradores puderam vivenciar a experiência que o tema do encontro sugeriu: “Que a Magia do Natal Preencha Nossos Corações”, desejando que este sentimento seja compartilhado por todas a pessoas, em prol de fazer do mundo um lugar melhor para se viver.