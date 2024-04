Investigação Epidemiológica confirma óbito de paciente diagnosticada por Chikungunya no município de Caratinga

O Exame Laboratorial realizado pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) confirmou o diagnóstico de chikungunya em paciente residente na área urbana do município de Caratinga, que evoluiu a óbito no dia 11 de março2024.

Trata-se de paciente de 65 anos, portadora de comorbidade, a qual foi admitida no CASU Hospital Irmã Denise no dia 2 de março de 2024.