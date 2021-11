Confira projetos contemplados com recursos do Fundo Municipal para Infância e Adolescência

CARATINGA- Foram divulgados os projetos das entidades de Criança e Adolescentes do município de Caratinga, que serão contemplados com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), com seus respectivos valores.

As entidades participaram de edital de chamada pública. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Caratinga é o órgão deliberativo e controlador da Política de Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente.

Confira os projetos contemplados:

– Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de Caratinga (APAE)- “Projeto Convivência Familiar e Comunitária”, no valor de R$ 36.344,31;

– Casa de Maria Rainha da Paz- “Projeto Orientação Escolar”, no valor de R$ 18.172,15;

– Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC)- “Projeto Orientação Escolar”, no valor de R$ 7.268,86;

– Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima- “Projeto Monitor de Reforço Escolar”, no valor de R$ 19.383,63.