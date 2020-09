Confira os candidatos definidos em convenções na região

DA REDAÇÃO- Terminou nesta quarta-feira (16) o prazo da realização das convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher os candidatos que disputarão as Eleições Municipais de 2020.

A Emenda Constitucional nº 107/2020 adiou a data da votação e alterou o calendário eleitoral em virtude da pandemia de Covid-19. Todos os prazos eleitorais previstos para o mês de julho foram prorrogados em 42 dias, proporcionalmente ao adiamento da votação. Assim, as convenções partidárias que aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto foram transferidas para o período de 31 de agosto a 16 de setembro.

Todas as atas das convenções partidárias serão publicadas no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na página de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais (DivulgaCandContas), conforme determinado pela Resolução TSE nº 23.609/2019. As siglas que realizaram suas convenções e enviaram as respectivas atas podem gerar e encaminhar o pedido de registro dos candidatos à Justiça Eleitoral.

Confira os candidatos já definidos, conforme atas de convenções publicadas no portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE:

BOM JESUS DO GALHO

“Unidos pelo Povo” – MDB e PL

Prefeito: Willian Calais (MDB)

Vice: Adriana Enfermeira (MDB)

“Para Bom Jesus Sorrir de Novo” – PT, PTB e PTC

Prefeito: Padre Aníbal (PT)

Vice: Dra. Sabrina (PTB)

“Justiça Liberdade e Trabalho” – DEM, PSD

Prefeito: Jadir José da Silva (PSD)

Vice: Nilton Vilela (PSD)

PDT/AVANTE

Prefeito: Marquinhos Raspante (PDT)

Vice: Pastor Flávio (PDT)

ENTRE FOLHAS

Coligação: “Unidos por Entre Folhas” – MDB e PTB

Prefeito: Ailtinho (MDB)

Vice: Dr. Rafael (MDB)

Coligação: “Muda Entre Folhas” – PSD e PRTB

Prefeito: João do Lico (PRTB)

Vive: Teco da Ração (PRTB)

PT

Prefeito: José Eugênio Padre (PT)

Vice: Pedro Rosa (PT)

IMBÉ DE MINAS

Coligação: “Juntos Somos Mais Fortes” – DEM e PSDB

Prefeito: Marquinho (DEM)

Vice: Wilson Bueno (DEM)

“Imbé de Minas Feliz de Novo” – MDB e PTB

Prefeito: Enilson Homem do Leite (MDB)

Vice: Gilberto da Farmácia (PTB)

Coligação: “Imbé de Minas para Todos” – PT, PV e Avante

Prefeito: Batista do Sindicato (PT)

Vice: Maria Coelho (PV)

PDT

Prefeita: Dra. Maria das Graças (PDT)

Vice: Melado (PDT)

INHAPIM

Coligação “O trabalho deve continuar – MDB/PT/PTB

Prefeito: Marcinho (MDB)

Vice: Sandro (MDB)

Coligação “Inhapim voando alto” – PDT

Prefeito: Jorge Brum

Vice: Nilza Madalena

Coligação: “Cuidado e renovação que Inhapim merece- DEM, PV, PSDB e PSD

Prefeito: Léo Enfermeiro (DEM)

Vice: Raimundo Vieira (PSDB)

PIEDADE DE CARATINGA

Coligação “Pra continuar Avançando”- MDB/PDT/PRTB/AVANTE –

Prefeito: Ednilson (MDB)

Vice: Zé Nilton (MDB)

Coligação: “Frente Popular de Piedade de Caratinga”- PP, PT, DEM e PSD

Prefeito: Adolfo (DEM)

Vice: Claudinho do PT (PT)

Coligação: “Renovação de verdade”- Patriota, PL e PTB

Prefeito: Everaldo da Farmácia (PL)

Vice: Zequinha Barbosa (PTB)

PSDB

Prefeita: Patrícia do Salão (PSDB)

Vice: Reginaldo Lima (PSDB)

SANTA BÁRBARA DO LESTE

Coligação: “Eu amo Santa Bárbara do Leste” – PP, MDB e AVANTE

Prefeita: Wilma Pereira (PP)

Vice: Beth do Dr. Armando (MDB)

Coligação: “Fazer mais, fazer diferente” – PT e Rede

Prefeito: Zé do Nubim (PT)

Vice: Sueli do Lage (PT)

SANTA RITA DE MINAS

Coligação: “Juntos para uma cidade cada dia melhor” – PSDB, Avante, MDB e Republicanos

Prefeito: Ademilsom Fernandes (PSDB)

Vice: Nem do Robson (Avante)

Coligação: “O povo feliz de novo” – PSD, PSB, Cidadania e PTC

Prefeito: Hélio do Carmo (PSD)

Vice: Lindair (PSB)

Coligação “Por uma Santa Rita de todos” – PSL e PMN

Prefeito: Joab Gusmão (PSL)

Vice: Daniel Açougueiro (PMN)

PSC

Prefeito: Mazinho (PSC)

Vice: Baú (PSC)

SÃO DOMINGOS DAS DORES

Coligação: “O trabalho vai continuar” – DEM e PSDB

Prefeito: Zé Adair (DEM)

Vice: Nilson Nerio Quintanilha (DEM)

Coligação: “Com a força do povo, São Domingos das Dores no caminho certo de novo” – PT/PSB

Prefeito: Norton de Oliveira Cruz (PSB)

Vice: Zé Alairton (PT)

PROS

Prefeita: Suély Pereira de Souza (PROS)

Vice: Adair de Oliveira (PROS)

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

Coligação: “Renovar é preciso” – MDB e DEM

Prefeito: Valter Melo (MDB)

Vice: Zé Anjo (DEM)

Coligação: “Para Consertar de Novo”- PDT, PSDB e PSD

Prefeito: Maninho (PSDB)

Vice: Dofim (PDT)

UBAPORANGA

Coligação: “Governo presente, município eficiente” – PV, PL, AVANTE, PODE e PSL

Prefeito: Jorginho Rodrigues (PV)

Vice: Nilsinho do Táxi (PODE)

PSB

Prefeito: José Maria de Souza (PSB)

Vice: Altair Soares Severino (PSB)

Coligação: “Surge uma nova esperança”- PSC e PSD

Prefeito: Gleydson Delfino Ferreira (PSD)

Vice: Ailton Soares Pereira (PSC)

Coligação: “União, força e fé”

Prefeito: Zé Luiz – (Republicanos)

Vice: Juninho Serralheiro (Cidadania)

VARGEM ALEGRE

Coligação: “Eu amo Vargem Alegre” – MDB, PDT, PT e PSL

Prefeito: João do Lesbom (MDB)

Vice: Jó do Carmo (PDT)

Coligação: “Vargem Alegre no rumo certo” – PSD, PV e PRTB

Prefeita: Silinha (PSD)

Vice: Dr. Rodrigo (PSD)

PODE

Prefeito: Batista (PODE)

Vice: Maria José (PODE)

Prazos

A partir desta quinta-feira (17) os candidatos tem até às 19 horas do dia 26 de setembro para fazerem os registros da sua candidatura. Os registros podem ser feitos pela internet ou por agendamento no Cartório Eleitoral.

A campanha poderá ser realizada a partir do dia 27 de setembro.