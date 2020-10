Confira o patrimônio declarado pelos candidatos ao executivo de Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE- Confira a lista de bens declarados pelos candidatos aos cargos de prefeito e vice do município de Vargem Alegre.

Isoladamente, o PODE tem Batista e Maria José. Pela coligação “Vargem Alegre no Rumo Certo” (PRTB / PSD / PV), os candidatos são Cilinha (PSD) e Dr. Rodrigues (PSD).

“Eu amo Vargem Alegre” (PT / PSL / PDT / MDB) tem João do Lesbom (MDB) e Jó do Carmo (PDT) pleiteando cargos no executivo.

PODE

Batista- prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem Terreno localizado no Córrego do Boi, município de Vargem Alegre Terreno R$ 250.000,00

R$ 250.000,00-Total em Bens

Maria José- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Fiat Uno Mille Fire-cor verde-gasolina-ano 2004/2004 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 6.000,00

R$ 6.000,00-Total em Bens

VARGEM ALEGRE NO RUMO CERTO (PRTB / PSD / PV)

Cilinha (PSD)- prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem Saldo Bancário Depósito bancário em conta corrente no País R$ 17.600,00 Ford K cor prata-2009/2010 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 10.000,00 Rebanho bovino Outros bens móveis R$ 30.000,00 Terreno de direitos hereditários na zona rural de Vargem Alegre Terreno R$ 500.000,00 4 casas Vargem Alegre Casa R$ 300.000,00 Ford Ranger Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 120.000,00

R$ 977.600,00-Total em Bens

Dr. Rodrigues (PSD)- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Chácara às margens da rodovia de acesso de Vargem Alegre a Caratinga 25 x 70 mts Terreno R$ 150.000,00 Caminhonete Fit Strada 2015/2016 cor prata Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 35.000,00 Onix 2016 cor prata Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 34.000,00 Terreno, 10000 m² Terreno R$ 270.000,00 Chácara as margens da rodovia de acesso de Vargem Alegre a Caratinga 8 x 70 mts Terreno R$ 60.000,00 Santander Outros depósitos à vista e numerário R$ 13.000,00 Chácara as margens da rodovia de acesso de Vargem Alegre a Caratinga 17 x 70 mts Terreno R$ 120.000,00 Imóvel contendo 2 apartamentos Apartamento R$ 250.000,00

R$ 932.000,00 Total em Bens

EU AMO VARGEM ALEGRE (PT / PSL / PDT / MDB)

João do Lesbom (MDB)- prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem VW / FOX 1.0-Ano 2006 / Modelo 2007 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 15.000,00

R$ 15.000,00-Total em Bens

Jó do Carmo (PDT)- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Imóvel rural Córrego São Cândido, 5,54,57HA Terreno R$ 80.000,00 Imóvel rural Córrego São Cândido, 2,31,6 HA e 13,95,68 JA Terreno R$ 135.000,00 Sítio Vista Alegre, 19,16,48 HA, Córrego São Cândido Terreno R$ 130.000,00 Sítio Pouso Alto, Córrego São Cândido 9,95,56 HA Terreno R$ 80.000,00

R$ 425.000,00-Total em Bens