Confira locais de votação para eleitores com deficiência na região

DA REDAÇÃO- Em todo o país, seções eleitorais foram especialmente adaptadas para receber os eleitores com deficiência.

Em Caratinga, ao todo, 810 eleitores declararam algum tipo de deficiência, sendo deficiência auditiva (83), dificuldade para o exercício do voto (36), outros (219), deficiência de locomoção (353) e deficiência visual (119).

Preferência

Em ano eleitoral, as pessoas com deficiência devem informar à Justiça Eleitoral impedimentos que dificultem o exercício do voto, tais como as relacionadas à locomoção e à visão, para que o local de votação possa ser preparado para atender às necessidades específicas do eleitor, com o oferecimento de urna com fones de ouvido e rampa de acesso, entre outros.

O eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida também tem preferência para votar, mas é observada a seguinte ordem: candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais, policiais militares em serviço, eleitores maiores de 60 anos, enfermos, eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida e mulheres grávidas e lactantes.

Além disso, o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida pode ser auxiliado na hora de votar quando o presidente da mesa receptora de votos verificar que essa ajuda é imprescindível. Nesse caso, o eleitor é auxiliado por pessoa de sua confiança, que poderá ingressar com ele na cabine de votação.

Sistema Braille e sintetização de voz

Todas as urnas eletrônicas são preparadas para atender as pessoas com deficiência visual. Além do sistema Braille e da identificação da tecla número cinco nos teclados, os tribunais eleitorais disponibilizam fones de ouvido nas seções eleitorais especiais e naquelas onde houver solicitação específica, para que o eleitor cego ou com deficiência visual receba sinais sonoros com indicação do número escolhido.

Nas Eleições 2020, pela primeira vez, os eleitores com deficiência visual ainda poderão ouvir o nome do candidato após digitar o número correspondente na urna eletrônica. Trata-se do recurso de sintetização de voz, tecnologia que transforma texto em som e simula como se a máquina fizesse o papel de uma pessoa lendo o conteúdo de algum documento.

O eleitor com deficiência poderá, no dia das eleições, preencher o Formulário de Identificação de Eleitor com Deficiência ou Mobilidade Reduzida para autorizar o juiz eleitoral a anotar a circunstância (deficiência) em seu cadastro eleitoral.

Nos casos em que a limitação física ou mental impossibilite a pessoa de votar ou torne extremamente onerosa essa tarefa, ela mesma ou um familiar mais próximo pode requerer uma quitação eleitoral permanente ao cartório eleitoral, apresentando documentação que comprove a dificuldade, como laudos médicos, por exemplo. O juiz avaliará se a situação informada realmente impede o eleitor de votar ou dificulta o exercício do voto, podendo fornecer documento que o isentará da obrigação permanentemente.

Confira os locais de votação para eleitores com deficiência na região, por zona eleitoral:

71ª ZE

Caratinga

CNEC

EE Menino Jesus Praga

Doctum

Imbé de Minas

Escola Municipal Gliceria Gomes Peixoto

Piedade de Caratinga

Escola Estadual Frei Carlos

Santa Bárbara do Leste

CEIM Alvim Correa de Faria

Santa Rita de Minas

Escola Municipal Alessandro Mendes Simões

Ubaporanga

Escola Estadual Dom Cavati

72ª ZE

Caratinga

Escola Estadual Isabel Vieira

Escola Estadual José Augusto Ferreira

Escola Estadual Sinfrônio Fernandes

Escola Estadual Luiz Antônio Bastos Cortes

Bom Jesus do Galho

Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Córrego Novo

Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves

Entre Folhas

Escola Estadual Dr. José Augusto

Pingo D’Água

Escola Municipal Vereador João Gonzaga dos Reis

Vargem Alegre

Escola Estadual Reverendo Boanerges Almeida Leitão