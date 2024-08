Confira desempenho de Caratinga e região no IDEB

DA REDAÇÃO- O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023.

De acordo com o indicador, Minas Gerais alcançou 6,3 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), resultado que ficou 0,4 pontos abaixo da meta estabelecida para o estado no primeiro ciclo do Ideb (2007-2021). Nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental, Minas Gerais alcançou 4,9 pontos e o ensino médio registrou 4,2 pontos, ficando abaixo da meta do Ideb projetada para o estado em todas as etapas de ensino.

O Ideb é uma medida composta por resultados referentes à aprovação dos estudantes (fluxo escolar) e às médias de desempenho nas avaliações. É calculado a partir dos dados do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Varia de 0 a 10, de modo que quanto melhor o desempenho dos alunos e mais alto o número de aprovados, maior é o Ideb.

Na microrregião, os três maiores índices observados nos anos iniciais do Ensino Fundamental foram dos municípios de São Domingos das Dores (7,4), Inhapim (6,6) e Caratinga, Entre Folhas e Ubaporanga (6,4).

Nos anos finais, os principais resultados foram de Entre Folhas (5,6), Santa Bárbara do Leste e Vargem Alegre (5,2) e Inhapim e São Sebastião do Anta (5,1). Já para o Ensino Médio, os maiores índices apurados foram para Entre Folhas (5,6), Santa Bárbara do Leste (5) e Bom Jesus do Galho e Santa Rita de Minas (4,6).

Confira os resultados:

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

São Domingos das Dores- 7,4

Inhapim- 6,6

Caratinga- 6,4

Entre Folhas- 6,4

Ubaporanga- 6,4

Bom Jesus do Galho- 6,2

Pingo-D’Água- 6,2

Santa Rita de Minas- 6,2

Santa Bárbara do Leste- 6

Córrego Novo- 5,9

São Sebastião do Anta- 5,9

Vargem Alegre- 5,9

Imbé de Minas- 5,8

Piedade de Caratinga- 5,6

ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS

Entre Folhas- 5,6

Santa Bárbara do Leste- 5,2

Vargem Alegre- 5,2

Inhapim- 5,1

São Sebastião do Anta- 5,1

Bom Jesus do Galho- 5

Pingo-D’Água- 5

Caratinga- 4,9

Córrego Novo- 4,9

Piedade de Caratinga- 4,7

Ubaporanga- 4,7

Imbé de Minas- 4,6

Santa Rita de Minas- 4,5

ENSINO MÉDIO

Entre Folhas- 5,6

Santa Bárbara do Leste- 5

Bom Jesus do Galho- 4,6

Santa Rita de Minas- 4,6

Pingo-D’Água- 4,5

Vargem Alegre- 4,5

Caratinga- 4,4

Imbé de Minas- 4,4

Inhapim- 4,3

Córrego Novo- 4,1

Piedade de Caratinga- 3,9

Ubaporanga- 3,9