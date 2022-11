Confira como foi a votação em Bom Jesus do Galho e Imbé de Minas, cidades governadas por petistas

DA REDAÇÃO- O DIÁRIO traz um levantamento da votação nos municípios de Bom Jesus do Galho e Caratinga, cidades que são governadas pelos petistas Aníbal Borges e Batista do Sindicato. Nas duas localidades, a exemplo do primeiro turno, Lula foi o mais votado.

Em Bom Jesus do Galho, Lula saiu vitorioso nas urnas do centro, Estação, no distrito de Revés do Belém e Quartel do Sacramento; nos povoados São Geraldo, Iguaçu, Passa Dez e Galho de Cima; além do Córrego 600. Já Bolsonaro foi o mais votado no Povoado São José do Porto e Passa Dez; e no Córrego da Fundaça.

Já em Imbé de Minas, Lula venceu em todas as localidades. Confira o levantamento completo.

BOM JESUS DO GALHO

Centro

Lula- 2.304 votos

Bolsonaro- 1.995 votos

Estação

Lula- 649 votos

Bolsonaro- 424 votos

Revés do Belém

Lula- 947 votos

Bolsonaro- 673 votos

Povoado São José do Porto

Lula-169 votos

Bolsonaro- 220 votos

Povoado São Geraldo

Lula- 102 votos

Bolsonaro- 38 votos

Povoado Iguaçu

Lula- 101 votos

Bolsonaro- 100 votos

Povoado Passa Dez

Lula- 175 votos

Bolsonaro- 126 votos

Quartel do Sacramento

Lula- 426 votos

Bolsonaro- 301 votos

Córrego da Fundaça

Lula- 92 votos

Bolsonaro- 142 votos

Povoado do Galho de Cima

Lula- 106 votos

Bolsonaro-55 votos

Córrego 600

Lula- 123 votos

Bolsonaro- 116 votos

IMBÉ DE MINAS

Sede

Lula- 1.784 votos

Bolsonaro- 1.330 votos

Povoado de Graçópolis

Lula- 192 votos

Bolsonaro- 142 votos

Córrego dos Manducas

Lula- 193 votos

Bolsonaro- 138 votos

Comunidade da Palmeiras

Lula- 163 votos

Bolsonaro- 90 votos

Córrego do Ouro

Lula- 134 votos

Bolsonaro- 98 votos