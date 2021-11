Confira calendário de feriados e pontos facultativos 2022

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga publicou decreto que dispõe sobre os feriados nacionais, religiosos e municipais e disciplina os dias de ponto facultativo para o exercício de 2022 no Município de Caratinga.

Conforme o calendário, dos 11 feriados, três serão na Quarta-Feira: 7 de Setembro, Independência do Brasil; 12 de Outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida e 2 de Novembro, Finados. 21 de Abril, Tiradentes e 16 de Junho, Corpus Christi caem numa Quinta-Feira.

Três feriados coincidem com o final de semana. 1° de Janeiro, Confraternização Universal, será no sábado. Já o Dia do Trabalho (1° de Maio) e o Natal (25 de dezembro) serão no Domingo.

Dois feriados serão numa Sexta-feira: 15 de Abril, Paixão de Cristo e 24 de Junho, Aniversário da Cidade. Apenas o 15 de Novembro, Proclamação da República, será numa Terça-Feira.

2022 ainda terá oito pontos facultativos. Conforme aprovação na Câmara em setembro deste ano, 8 de dezembro deixou de ser feriado e tornou-se uma data religiosa oficial. Confira o calendário completo.