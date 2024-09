Confira a programação do Dia da Independência em Caratinga

Momento cívico e desfile estão previstos para o 7 de setembro

CARATINGA- No sábado (7), Caratinga realiza o tradicional desfile de 7 de setembro.

A programação terá início às 8h com o momento cívico e hasteamento de bandeiras na Praça Cesário Alvim. Em seguida, acontecerá o desfile na Avenida Olegário Maciel.

Neste 7 de setembro, as escolas e instituições da cidade apresentarão um desfile cívico com o tema “História do Esporte no Brasil”. Cada escola ficará responsável por representar uma modalidade esportiva, proporcionando ao público uma rica diversidade de apresentações, que incluirão: futebol de campo, futebol de rua, natação, vôlei, atletismo, taekwondo, queimada, skate, ginástica artística, dança, capoeira, jiu-jitsu, vôlei de praia, peteca, basquete, entre outras.

Escolas e instituições participantes:

1. Corporação Musical Santa Cecília

2. Apae- Bateria

3. Nasf

4. Escola Municipal Ilha da Fantasia

5. Escola Municipal Barquinho Amarelo

6. Bateria Escola M. Professora Maria do Carmo Ribeiro

7. Cemaee

8. Projeto Maluquinhos pelo Esporte

9. Escola Municipal Doutor Maninho

10. Escola Municipal Bezerra de Menezes

11. Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Cortes

12. Escola Municipal Santo Antônio – saída bateria

13. Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo

14. Escola Municipal Padre Roque Colombo

15. Bateria E.E. José Augusto Ferreira

16. E.E. José Augusto Ferreira

17. Escola Prof Jairo Grossi

18. E.E Professor Joaquim Nunes

19. E.E. Engenheiro Caldas

20. E.E. Dep. Agenor Ludgero Alves

21. Escudeiros

22. Demoley (saída da bateria)

23. Arco Iris

24. Clube de Mães

25. Funcime

26. Polícia Militar (viaturas)

27. Polícia Civil (viaturas)

28. Corpo de Bombeiros (carros)

29. Piloto de kart Rodrigo Batalha

30. Carros antigos “Amigos dos Antigos”

31. Trilheiros

32. Motoclubes : Muriqui Moto Clube, Lobos do Leste, Monarcas do Asfalto, Somos Impossíveis, Moto grupo Fandemoto, Guardiões de Caratinga, Quarteto Fantástico