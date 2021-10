Confira a cobertura da imunização contra a covid-19 nos municípios da microrregião

DA REDAÇÃO- Minas Gerais apresentou, no último dia 7 de outubro, o percentual de imunização com a primeira dose da vacina contra a covid-19 de 83 % da população acima de 12 anos e, com o esquema vacinal completo, acima de 50% desse público.

O DIÁRIO fez um levantamento através do Portal Vacinômetro do Governo do Estado, conforme dados informados pelos próprios municípios, em relação aos quantitativos de doses aplicadas (primeira, segunda, dose única e de reforço) e porcentagem de cobertura da população.

Conforme o levantamento da microrregião, dos municípios, Vermelho Novo já alcançou a cobertura, com a primeira dose, de 83,53% da população adulta. Caratinga já conta com 63,44% de vacinados contra a covid-19.

Confira os dados completos:

Município Primeira Dose Segunda Dose Dose Única Doses de Reforço Bom Jesus do Galho 10.486 5.741 155 253 Caratinga 59.643 30.624 1.605 350 Entre Folhas 3.959 2.816 94 120 Imbé de Minas 4.474 1.987 105 283 Inhapim 17.925 11.038 679 599 Piedade de Caratinga 5.652 2.824 90 24 Santa Bárbara do Leste 6.484 3.649 117 41 Santa Rita de Minas 5.020 2.594 125 63 São Domingos das Dores 4.104 2.637 71 71 São Sebastião do Anta 4.816 2.679 93 25 Ubaporanga 8.244 4.609 200 61 Vargem Alegre 4.659 2.610 111 0 Vermelho Novo 4.092 2.256 67 2