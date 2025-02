Confecção pega fogo em Ramos, com pessoas presas no imóvel; resgate é dramático

No local funcionava uma fábrica de fantasias de carnaval e uniformes militares.

Um incêndio destruiu a Maximus Confecções, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (12). A fábrica é uma das mais requisitadas pelas escolas de samba das divisões de acesso.

Pelo menos 5 pessoas se feriram: 3 mulheres, 2 delas em estado grave, e 2 homens. A TV Globo apurou que havia pelo menos 100 pessoas no galpão quando o fogo começou — parte estava dormindo.

Até a última atualização desta reportagem, bombeiros tentavam conter as chamas, mas o fogo se alastrava para prédios residenciais vizinhos.

Resgate dramático

O Bom Dia Rio acompanhou o resgate dramático de pessoas que ficaram encurraladas pelas chamas.

Pelo menos 4 ocupantes do prédio foram salvos do fogo ao se refugiarem na parte externa de uma das janelas nos fundos da fábrica. O Globocop registrou as súplicas do grupo, envolto numa fumaça negra que saía de todos os lugares.

O local era de difícil acesso, com passagens estreitas, e caminhões com escadas magirus não conseguiam se aproximar. Bombeiros corriam com escadas portáteis a fim de retirar os trabalhadores. As vítimas foram resgatadas minutos antes de as chamas se alastrarem para o andar onde estavam.

Um dos resgatados contou que o fogo começou no térreo. “Foi muito rápido, lambeu tudo!”

Turnos de 24 horas

Bombeiros foram acionados às 7h39 para a sede da Maximus Confecções, na Rua Roberto Silva 145. Seis quartéis foram mobilizados: Central, Ramos, Benfica, Méier, Campinho e Penha.

A fábrica é a principal fornecedora de fantasias para escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães. O Império Serrano informou que toda a sua produção estava no galpão.

A fábrica também produzia camisas de alas e fardas para as forças de segurança do RJ.

A TV Globo também apurou que a confecção funcionava 24 horas por dia, com diferentes turnos, para atender à demanda a poucos dias dos desfiles.

Fonte: G1