Sicoob Credcooper promove evento voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens

CARATINGA- O Conexão Sicoob surgiu com a seguinte ideia: “Levar aos universitários o propósito do Sicoob de promover a justiça financeira no país!”. Já imaginou vivenciar uma experiência de desenvolvimento pessoal e profissional durante três dias? Os estudantes de Caratinga terão esta oportunidade com um evento que já impactou mais de seis mil jovens pelo Brasil.

Entre os dias 9 e 11 de outubro, numa iniciativa do Sicoob Credcooper, o Conexão Sicoob será dividido em três momentos. Na abertura de amanhã, a partir das 19h, uma palestra aberta para a comunidade universitária, com talks sobre Empresas Humanizadas, Juventude e Cooperativismo Financeiro; que acontecerá na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga, situado à Avenida Moacir de Mattos, 49, centro.

Na quinta-feira (10), serão quatro workshops, para aprofundar os temas Empresas Humanizadas e Cooperativismo Financeiro, com muita mão na massa e sorteios. Haverá programação na Unec e na Faculdade Doctum, à Rua João Pinheiro, 147, centro.

No encerramento de sexta-feira (11), durante todo o dia, jovens de alto potencial são provocados a gerar soluções criativas e aplicáveis para um desafio proposto, através de metodologias inovadoras como Design Thinking e Sprint do Google. O momento será realizado no auditório da Doctum.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Kdner Andrade Valadares explica que a intenção é fazer com que estes jovens assumam o papel de protagonistas e transformadores do meio em que vivem. “O Sicoob Confederação, nossa entidade maior do cooperativismo, especialmente financeiro e o Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil), entenderam a grande necessidade da gente oxigenar o nosso público associado. Nossa cooperativa, por exemplo, está virando uma senhora de quase 40. A necessidade de trazer o jovem para o Sicoob Credcooper. Considerando isso, foi criado esse evento, voltado para o público jovem, seja o estudante do terceiro grau ou universitário”.

Kdner enfatiza que serão dias de muito aprendizado e troca de experiências “Durante esses dias, teremos a abertura com todos os estudantes empenhados, daí teremos eventos dentro da Unec e da Doctum, no intuito de levar conhecimento. Teremos palestras, seja informando sobre o cooperativismo financeiro, o empreendedorismo, sobre o momento da juventude para que possam aproveitar da melhor forma. E conhecerem a importância do Sicoob para a comunidade que estamos inseridos, tendo uma consciência financeira e social. Somos uma cooperativa de crédito, mas, acima de tudo, uma cooperativa de pessoas”.