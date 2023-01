CONEXÃO CREA

Reunião vai debater fiscalização em Caratinga. Evento será na próxima segunda-feira (23)

CARATINGA – O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), por meio do diretor Técnico e de Fiscalização, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Gervásio e o gerente da Divisão de Fiscalização, engenheiro eletricista Nicolau Neder, vai realizar uma reunião com os profissionais de Caratinga para debater a fiscalização do Conselho na cidade. Chamado de Conexão Crea, o encontro vai ocorrer na Inspetoria do Crea-MG, na próxima segunda-feira (23), às 17h.

Essa será uma oportunidade para alinhar as demandas dos profissionais com a missão do Crea-MG, que é a de defender a sociedade da prática ilegal das atividades técnicas e exigir a presença declarada de profissionais legalmente habilitados, com conhecimento e atribuições específicas, na condução dos empreendimentos e execução dos serviços de engenharia, agronomia e geociências.

Além de detalhar a fiscalização, o encontro também vai abordar sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que deve ser emitida pelo profissional. O registro desse documento, formaliza, para efeitos legais, quem é o responsável técnico por uma atividade no âmbito das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.