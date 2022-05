Conectados com Marcy Lopes recebe os influencers Karina Xavier e Wess Guimarães

CARATINGA – O DIÁRIO DE CARATINGA está inovando a sua forma de levar notícias a todos os seus leitores e internautas através do formato podcast. E o programa Conectados com Marcy Lopes não ficou de fora. A apresentadora recebeu no estúdio do Diário Cast, os influencers digitais, Karina Xavier e Wess Guimarães.

O programa foi pra lá de divertido, foram muitas gargalhadas, mas teve assunto sério também. Eles falaram da vida pessoal e dos trabalhos que estão desenvolvendo em suas carreiras profissionais. Karina está em São Paulo, modelando para uma loja famosa de roupas, além de manter seus compromissos como influencer em Caratinga e região, e o Wess que sempre teve o lado voltado para o humor, se mudou para Ipatinga, onde está fazendo seu próprio Stand Up, e atraindo grande público em suas apresentações.

O Conectados com Marcy Lopes foi todo repaginado para que fique cada vez mais interessante. O ponto alto do podcast é a caixinha com perguntas misteriosa, onde os participantes só sabem do conteúdo no momento da gravação.

Além de várias novidades, o Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias do hotel GO IN e do SR. Açaíteria e Hamburgueria.

O programa completo pode ser visto nas plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, Facebook, YouTube e Instagram.

FOTO CAPA: