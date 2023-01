Conectados com Marcy Lopes recebe Heverton Nakashima

CARATINGA – Nesta semana, o programa Conectados com Marcy Lopes recebeu o DJ Heverton Nakashima, que fala de sua trajetória e como é participar de grandes festivais.

Nakashima disse que o projeto teve início no ano de 2017, quando resolveu ir em busca de fazer o curso na cidade de Belo Horizonte com um amigo que era DJ. Após voltar para cidade de Caratinga, continuou a estudar e comprou alguns cursos online para buscar mais conhecimentos e técnicas. Com o tempo, adquiriu o seu equipamento para poder colocar em prática tudo que aprendeu e se aperfeiçoar cada vez mais.

Segundo Nakashima, sempre com incentivo e apoio dos amigos, apareceram as primeiras oportunidades para poder tocar nos eventos da cidade e com isso começou a se destacar.

Hoje se tornou referência na cena da música eletrônica na região. Com um feeling de pista apurado, se destaca e conquista a todos com seu carisma e energia em suas apresentações.

Sempre presente nas melhores festas de música eletrônica e casa de shows da região, na qual fez parte de line up com DJ’s renomados da cena eletrônica como Alok, Vintage Culture, Cat Dealers, Bhaskar, JORD, entre outros.

Armado com uma biblioteca musical sem fronteiras, o DJ está sempre buscando apresentações únicas e surpreendentes, através de uma visão aprimorada, técnica e ousada.

Conectados com Marcy Lopes conta as parcerias de Soul GastroBar, Loja Oceania, Scan Imagem, AHTO Educação e Cresol.