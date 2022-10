CONECTADOS COM MARCY LOPES Cantor Lucas Leite fala do recomeço de sua carreira

CARATINGA – O programa Conectados com Marcy Lopes recebeu mais um convidado especial essa semana, o cantor sertanejo, Lucas Leite, 34 anos.

Lucas começou sua carreira aos 10 anos, onde participou de um festival de intérpretes no distrito de Dom Corrêa, zona rural de Manhuaçu. Marcelo, Lucas e Lenon era o nome do trio de crianças que encantou os jurados naquela época, sendo destaque na mídia de Manhuaçu.

Com a saída de Marcelo ficou a dupla Lucas e Lenon que fazia shows regionais principalmente no dia das crianças.

Mais tarde Lenon resolveu seguir outros caminhos então Lucas Leite entrou em uma banda que sempre foi fã, “Forró Feito à Mão”, onde ficou por cinco anos e aprendeu muito com a equipe. Depois Lucas formou uma dupla sertaneja Maike e Lucas, ficou por um tempo, e logo depois chegou a atuar solo, onde ficou muito conhecido dentro e fora da região fazendo shows e alegrando muitas cidades por onde passava obtendo inclusive um fã clube regional.

PAUSA NA CARREIRA

Em 2018 a família de Lucas Leite resolveu ir passear em um aniversário de sua tia em Brasília/DF. A Van bateu num carreta na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, era para ser um momento de festa, mas que terminou de forma trágica, com a morte de seis pessoas da família do cantor, sendo três tios, duas primas e sua mãe Maria de Lourdes Oliveira Silva, que era sua maior fã. Foi então que o cantor parou sua carreia, pois não conseguia mais tocar seu violão, pois lembrava de sua mãe.

RECOMEÇO

Muitas pessoas falavam que Lucas Leite deveria voltar a cantar, que era uma coisa que deixava sua mãe feliz. E agora, quatro anos depois da tragédia Lucas Leite está de volta. “Quero ter um recomeço tão belo que é o meu sonho e era também da minha mãe”, disse o cantor.

