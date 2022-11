CONECTADOS COM MARCY LOPES AHTO Educação se destaca na cidade com graduação, pós-graduação e capacitação CARATINGA – A AHTO

CARATINGA – A AHTO (Atitude Humana Tecnologicamente Orientada) Educação é uma instituição de ensino superior que se une ao Grupo Faveni com a missão de tornar possível a realização do sonho do ensino.

Segundo o diretor Leonardo Xavier, já são mais de um milhão e meio de alunos em todo o território nacional, “mantendo sempre o padrão de excelência do grupo.”

Localizada no coração de Caratinga, rua João Pinheiro, número 204, a instituição iniciou o trabalho de educação, que é um sonho do diretor geral, Leonardo Xavier, há mais de três anos.

“Com base sólida no mercado, seguimos mantendo nosso objetivo principal, que é proporcionar acessibilidade ao que acreditamos ser a chave de sucesso para uma vida digna: ensino superior de qualidade”, destaca o diretor.

A AHTO possui mais de 1.500 opções de cursos para capacitação profissional, graduação, segunda graduação e pós-graduação, voltados para as mais diversas áreas de conhecimento. “Ofertamos em nosso portfólio, cursos reconhecidos e credenciados com nota máxima de aprovação no último Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), o que assegura a mantença do nosso padrão máster de qualidade. Sabemos da importância do ensino superior na vida de quem almeja mudar a sua atual realidade e por isso investimos na oferta de qualidade, com laboratórios de alto padrão e um corpo docente renomado.

Para atender ao nosso público contamos com uma equipe de colaboradores altamente qualificados para auxiliar nosso prezado aluno, desde o processo de escolha do melhor curso para investimento. Para tal, com alta frequência realizamos em nossa instituição, treinamentos, palestras e auditorias”, ressalta Leonardo Xavier.

OFERTAS DE CURSOS

Todos os cursos de pós-graduação estão com mais 50% de desconto, podendo parcelar até em 12 vezes no cartão. E para quem ainda não possui ensino superior, a instituição oferta a graduação com parcelas mensais a partir de R$ 109,90. Para isso basta entrar em contato com um dos consultores da empresa pelo site www.ahtoeducacao.com.br.

