CONECTADOS COM MARCY LOPES

Nay Medeiros fala sobre o seu sonho de viver de música

CARATINGA – O programa Conectados com Marcy Lopes recebeu Nayara Lilian Medeiros, que gosta de ser chamada de Nay Medeiros. A cantora tem 24 anos e de Santa Bárbara do Leste. Durante a entrevista, Nay falou de sua carreira e de seu sonho de viver de música.

“Estou iniciando agora esse grande sonho de viver da música. Conto com apoio da minha família e amigos, que sempre estão ao meu lado me incentivando”, disse a cantora.

Ela enfatizou que sempre amou cantar desde pequena, seja na sala de casa ou nos eventos de sua família. “Esse amor pela música tem aumentando cada dia mais”, afirmou Nay Medeiros.

