CONECTADOS COM MARCY LOPES

Cantor e compositor Leo Ferraz fala de sua trajetória

CARATINGA – Cantor e compositor sertanejo com mais de dez anos de carreira, Leo Ferraz é de Timóteo e nessa semana esteve no Conectados com Marcy Lopes contando sua trajetória no mundo da música.

De acordo com Leo Ferraz, seu interesse musical começou na infância, mas foi aos 14 anos que tudo mudou.

Como compositor tem cerca de trinta obras gravadas por outros artistas.

Em novembro de 2020, em meio à pandemia, Leo Ferraz lançou a música “Ano Que Vem”, que narra uma história vivida por muitos casais naquele ano: o adiamento do sonho do casamento. Com um enredo emocionante, a música conta hoje com mais de 20 mil visualizações no YouTube.

Em junho de 2021 gravou o DVD Acústico “Conceito”. O repertório do projeto contou com 15 músicas inéditas, sendo 12 de autoria de Leo Ferraz.

