Empreendedoras Jennifer Dayse e Júlia Scarabelli falam da clínica Dr. Peso

CARATINGA – O programa Conectados com Marcy Lopes recebeu essa semana, duas convidadas especiais, Jennifer Dayse Moises e Júlia Scarabelli Medeiros, sócias- proprietárias da clínica Dr. Peso.

Jennifer é especialista em análise corporal, e cursa nutrição, e Júlia é esteticista, e está cursando fisioterapia. As empreendedora contaram no programa que sempre gostaram da área da estética, e de transformar vidas.

Jennifer e Júlia se conheceram na clínica há 3 anos, trabalhando juntas, e hoje realizaram seus sonhos de ter o próprio espaço, “onde realizam sonhos e transformam o impossível em realidade.

A CLÍNICA

A clínica Dr. Peso é um centro especializado em perda e ganho de peso e medidas, localizada na rua Coronel Antônio da Silva, número 17, no centro de Caratinga, estão no mercado há cinco anos, proporcionando melhor qualidade de vida e bem-estar, contando com mais de 700 pessoas já transformadas e realizadas. “Na clínica Dr. Peso você encontra os procedimentos certos para você alcançar o seu objetivo. Protocolos para emagrecimento, celulite, gordura localizada, entre outros. Quem realiza procedimentos estéticos sabe o quanto eles são fundamentais para reafirmar a autoestima, trazer resultados positivos para o corpo, melhorar a pele, ou seja, estão diretamente ligados ao bem-estar das pessoas. A Dr. Peso conta com profissionais qualificados para melhor lhe atender. Não fique de fora, tenha o corpo e a saúde que tanto deseja”, destacou Jennifer Dayse.

