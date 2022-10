Programa uniu música e saúde, como o cantor Matiele Fabreti e a coordenadora da Scan Imagem, Karen Bomfim

CARATINGA – O programa Conectados com Marcy Lopes tem buscado sempre inovar levando para o podcast os mais variados temas. Dessa vez participaram o cantor Martiele Fabreti e a coordenadora da Scan Imagem em Caratinga, Karen Bomfim.

Com uma média de 100 shows por ano, o artista tem se destacado no mercado nacional e já cantou em mais de 300 cidades.

Músicas de sucesso como o hit “Coração Bugou” ajudam compor o repertório diferenciado que vai do sertanejo, passando pelo funk, axé e forró.

Scan Imagem

A Scan Imagem, parceira do Conectados, chegou em Caratinga em outubro do ano passado através da fusão entre as empresas Scan e Imagem, que já atuavam em Caratinga com excelência no ramo da imagiologia.

Atualmente Karen Bomfim, bacharel em enfermagem há 14 anos e com experiência em gestão de pessoas, é a coordenadora da Unidade, sendo sua prioridade trazer um ambiente acolhedor, focado no cuidado humanizado, destacando também qualidade nos exames. “Possuímos um equipamento de Ressonância Magnética Alto Campo mais moderno da cidade. Com amplitude para realização de exames diversos e complexos como ressonância cardíaca, angiorressonância arterial e venosa de todo o corpo, crânio com espectroscopia, mamas, próstatas e muitos outros”, disse Karen.

O Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias de Regis Pizzaria Caratinga, MIX BBQ Caratinga, Soul GastroBar, Loja Oceania, Empório Nutre&Vida, Espaço Laser Caratinga, Scan Imagem e The Best Vip Caratinga.