CONECTADOS COM MARCY LOPES

Clauton Luiz já teve mais de dois milhões de visualizações em um Tik Tok

CARATINGA – O Tik Tok é um aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos. O aplicativo cresceu graças ao seu apelo para a viralização. Os usuários fazem desafios, reproduzem coreografias, imitam pessoas famosas, fazem sátiras que instigam o usuário a querer participar da brincadeira — o que atrai muito o público jovem. E nessa semana, Marcy Lopes, conversou com Clauton Luiz, 25 anos, que tem um Tik Tok com mais de dois milhões de visualizações, e sua especialidade é fazer dublagens. Na entrevista Clauton dá algumas dicas de como preparar os tão famosos vídeos, e fala dos assuntos que mais gosta, além de contar um pouco de sua rotina.

Quando você começou a mexer com as redes sociais?

Eu sempre mexia nas redes sociais, mas nunca foi com o intuito de crescimento algo do tipo, mas de 2017 para cá eu fiz uns vídeos, umas fotos e gostei. Veio um crescimento maior na época do Instagram, aí eu falei assim: vou começar a mexer nisso e nas redes sociais.

Você é muito conhecido por seus vídeos no Tik Tok. Isso te realiza profissionalmente?

Eu não digo que me realiza profissionalmente, mas considero muito isso como um hobby, uma distração e diversão em casa. Portanto não levo ao pé da letra, que tenho que fazer, faço num momento que estou bem tranquilo, pego ali e faço, sem compromisso nenhum, mas admiro quem leva como uma profissão, mas pra mim e só um hobby mesmo.

Qual o segredo para fazer um Tik Tok ser muito visualizado?

Eu acredito que não tenha segredo, mas acredito que é bom ter uma boa iluminação, e fazer vídeos do seu nicho. Se você encontrar seu nicho e focar naquilo, sobre seu estilo de vida, porque outras pessoas vão se identificar com aquilo.

Quando você foi contratado pelo kwai, como funciona?

Eles têm olheiro, que ficam sempre observando, e você tem que ter no mínimo 100 k de seguidores no Tik Tok pra eles te chamarem. Aí eles te passam um número de visualizações que você tem que ter no mês, e você tem que ter também o mínimo de 25 vídeos postados na rede, mas é sempre bom você estar postando um pouquinho a mais, porque às vezes eles podem banir um vídeo ou outro. Se você conseguir muitas visualizações, recebe um valor fixo pra ultrapassar aquilo, e você recebe uma verificação também.

Qual dos seus vídeos deu mais visualização?

Foi um recente que fiz, deu dois milhões de visualizações. Tipo assim, um vídeo que não tem nada a ver, que era uma trend (tendência) que estava em alta no momento, que acabei fazendo e que deu um retorno muito bacana. O bom do Tik Tok é que fazendo mais que um vídeo, dá muitas visualizações e um retorno muito bom no Instagram, aí a gente acaba ganhando bastante seguidores.

No dia a dia você faz humor com sua família e amigos?

Não digo que eu faço humor, digo que sou uma pessoa muito animada, gosto muito de brincar, mas não faço humor diretamente.

Você é muito assediado na internet? Como você lida com isso?

Então, não diria assediado, a gente recebe muitos comentários, mensagens pelo direct, só que acaba que a gente não tem muito tempo ler aquilo tudo, aí a gente responde algumas pessoas, mas fora isso é super de boa.

Seus vídeos são engraçados, quando era criança você já gostava de humor? Você já nasceu com esse talento?

Não por incrível que pareça, eu fico muito na minha, sou muito vergonhoso, muito tímido, depois que eu fui me soltando um pouco mais com o passar do tempo, os vídeos me ajudaram a me soltar mais, acho que é isso, quando você começa a gostar, você acaba se soltando mais, fica tendo mais liberdade em fazer, em brincar. Hoje em dia envolvo a minha irmã e minhas sobrinhas nos vídeos, então acaba sendo um entretenimento e também junto a família toda.

Dublar é difícil?

Pra e mim e difícil por que eu tenho um pouco de dificuldade sim, então eu fico vendo os vídeo várias vesses pra mim poder pegar e gravar o que a pessoa faz direitinho pra eu poder falar no mesmo tempo que a pessoa.

Você demora quanto tempo para produzir seus vídeos?

No máximo meia hora, porque olho bastante. Acho que a parte mais demorada é selecionar os vídeos que eu quero fazer, aí pego algumas ideias, tiro uma ideia de um, de outro, e geralmente eu dublo o vídeo também.

Você treina muito para fazer as dublagens no Tik Tok?

Até que não, é muito na hora assim, pego e faço. Às vezes têm vídeos que eu não gosto muito, aí passo, sempre procuro fazer vídeos que estão em alta, nas trends do momento.

Quem você admira no humor brasileiro?

Eu admiro muito Tatá Werneck e o Whindersson Nunes.

O que das mais visualizações, humor ou dança?

De dança eu não seria pessoa exata para falar, pois sou muito fraco para dançar, já tentei fazer alguns vídeos dançando mas não é meu forte, eu prefiro fazer a dublagem.

PING – PONG

Humor – Alegria

Música – Marília Mendonça

Futuro – Metas

Presente – Vamos viver

Cor – Preto

Tik Tok – Meu Hobby