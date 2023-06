Conecta Com Minas promove encontro entre veículos de comunicação e agências de propaganda em BH

A Câmara da Indústria da Comunicação da Federação das Indústrias de Minas Gerais(FIEMG) vai realizar, no dia 4 de julho, o 1° CONECTA COMMINAS.

O evento acontece no Auditório da FIEMG, a Avenida do Contorno 4.520, a partir das 16h e reunirá centenas de veículos de comunicação de todas as regiões de Minas e as principais agências de propaganda do estado.

O Conecta Com Minas tem a participação do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital do Estado de Minas Gerais – SINDIJORI, Sindicato das Agências de Publicidade e Propaganda de Minas Gerais – SINAPRO, Associação de Mídia Exterior de Minas Gerais – ASDOOR e conta com o apoio da Associação Mineira de Rádio e Televisão – AMIRT e Sindicato das Empresas de Jornais de Belo Horizonte – SINEJOR, todas entidades integrantes da Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG.

O encontro visa aproximar e integrar veículos de comunicação e agências de propaganda, debater problemas do setor, otimizar e reduzir custos de campanhas publicitárias e melhorar o mercado publicitário mineiro.

O evento contará com a palestra do novo secretário estadual de Comunicação de Minas Gerais, Bernardo Santos, bem como de representantes dos setores de Comunicação da Assembleia Legislativa de Minas, Federação das Indústrias e grandes empresas do setor produtivo mineiro.

è a primeira vez que empresas de jornais, portais digitais, mídia exterior, rádios e agências de propaganda se encontram na Capital para debater soluções para o setor se comunicação, que vem passando por rápidas transformações por conta da internet e redes sociais.

A Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG apoia as entidades patronais no diálogo e na busca de alternativas para modernizar a dar maior competitividade às empresas de comunicação mineiras. Os sindicatos do setor ligados à FIEMG, vêm promovendo capacitações às empresas associadas e agora buscam integração a outras empresas e entidades importantes no mercado mineiro para ampliar as receitas do setor que vem concorrendo com grandes plataformas digitais.