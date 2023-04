Conduzido adolescente que fez postagem ameaçando professores e alunos de escola em Santa Luzia

CARATINGA – Uma postagem numa rede social fez com que um adolescente fosse conduzido na tarde desta terça-feira (4) até a delegacia de Polícia Civil. Com a onda de ataques a instituições de ensino em todo o país, a atitude deixou a comunidade apavorada, pois esse post fazia ameaças a professores e alunos da Escola Estadual Professora Maria Fontes, educandário situado à rua Narcionidio Firmino, no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga.

A diretora da escola acionou a Polícia Militar e disse que percebeu na segunda-feira (3) que alguém criou um perfil falso no Instagram que tem a descrição “diaq.ualquer” “diadomasacr3″ os seguintes dizeres: “Se preparem Maria Fontes pois você são os próximos (sic)” e “Dica observando minhas futuras vítimas”.

A Polícia Militar fez prints e a Polícia Civil foi também acionada. O menor foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o delegado Luiz Eduardo, a Polícia Civil de Minas Gerais apurou nesta terça-feira o responsável pela criação e divulgação de ameaças de um suposto ataque à Escola Estadual Maria Fontes, no distrito de Santa Luzia de Caratinga.

Em entrevista coletiva, o delegado disse que que nessa segunda-feira (3), foi criada a página cuja descrição era “dia do massacre, e estava observando os alvos”. “Isso gerou pânico no distrito, alguns alunos não foram para a escola. A Polícia Civil identificou a pessoa que criou a página, que se trata de um aluno”, explicou o delegado.

O aluno foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado. Ele teve o celular e o computador apreendidos.

Ainda segundo o delegado Luiz Eduardo, “o aluno fez uma brincadeira de mau gosto, e garantiu que toda comunidade escolar pode ficar tranquila”.