Condutores relatam cenário confuso com placas no trevo do Esplanada

DIÁRIO ouviu instrutor de autoescola que fez análise do local; EcoRioMinas, vencedora da concessão, afirma que vai executar a pintura da sinalização horizontal, o que vai complementar a já existente

CARATINGA- Condutores que passam pelo perímetro urbano da BR-116, no trevo do Bairro Esplanada, procuraram o DIÁRIO para questionar a sinalização instalada recentemente no local. A grande quantidade de placas tem confundido algumas pessoas que apontaram também possíveis erros.

A reportagem procurou o instrutor de autoescola Júnior Meireles, que fez uma análise do local. “Em primeiro lugar, a questão ficou bem relacionada à confusão mesmo, muita informação. Para quem não é da cidade, não tem o hábito de passar nesse local, esse excesso de informação pode confundir”.

Algumas pessoas destacaram dois pontos, o primeiro deles nas imediações do Scooby Lanches. “Há uma placa que indica que os veículos não podem realizar uma operação de retorno aqui no trevo. É uma placa de sentido obrigatório, que indica que o condutor deve entrar em sentido Bairro Esplanada, encontrar o local de retorno para que então, em seguida, voltar em direção ao trevo para fazer a transposição da rodovia. Essa sinalização, a meu ver, foi implantada de maneira errada justamente pelo fato de que os condutores utilizam essa faixa aqui da direita para fazer a manobra de retorno pela esquerda. Essa sinalização está inadequada porque o propósito dessa via é a operação de retorno”.

Conforme Júnior, seria possível “simplificar” a sinalização para o condutor. “As IPs, que são as inscrições no pavimento, que seriam as setas direcionais, deixaria muito mais intuitivo e claro do que esse excesso de placa que tem confundido os condutores”.

Outra questão observada pelo instrutor foi uma placa de Pare, também próxima ao Scooby Lanches, que não privilegia a visibilidade para o condutor. “Ela está um pouco oculta, há uma árvore na frente dela, possivelmente tapando com os seus galhos e realmente está mal colocada, poderia ser colocada um pouquinho mais à frente para alertar os condutores ou poderia ser implantada uma sinalização de advertência um pouco antes, indicando que o condutor encontrará à frente uma placa de parada obrigatória”.

Leitores e internautas também questionaram a sinalização para quem sai da Rua dos Operários em direção ao Bairro Esplanada. Para Júnior Meireles, neste ponto um pouco mais claro, mas, algumas pessoas que não conhecem o local estão se confundindo. “As placas estão indicando que o condutor deve seguir destino em relação à Rua da Piedade para depois, quando encontrar a placa de sentido obrigatório na frente dele, ele utilizar o retorno em direção à rodovia. Não há dificuldade de interpretar, mais, uma vez, temos aqui só a confusão por causa do excesso de placa, a hora que o condutor chega diante dessa quantidade de placas, fica um pouco indeciso do que deve fazer. Embora, quem já tem o hábito de passar no local, a sinalização não está atrapalhando, está indicando com clareza. Para os condutores que não têm experiência nesse loca, realmente vão confundir mesmo”.

ECORIOMINAS

Procurada pela reportagem, a EcoRioMinas, empresa ganhadora da concessão da rodovia e que instalou a sinalização, encaminhou a seguinte nota de resposta:

“Conforme o contrato de concessão, a EcoRioMinas, realiza os trabalhos iniciais no trecho, que compreendem a elaboração do projeto executivo de sinalização, dos elementos de proteção e segurança em alguns pontos da rodovia.

A concessionária informa ainda que as placas que foram recém-instaladas no local, atendem o projeto executivo, de acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Ao longo dos próximos meses, a EcoRioMinas vai executar a pintura da sinalização horizontal, o que vai complementar a sinalização já existente”.