Condutores opinam sobre o trânsito

CARATINGA- 48.975 veículos. Esse foi o último dado da frota de veículos de Caratinga informado pelo Ministério dos Transportes, mas, que aponta a dimensão do trânsito na cidade. Além dos veículos locais, circulam os de outras cidades, em que os motoristas precisam resolver suas demandas.

Recentemente, a Prefeitura de Caratinga abriu licitação para o estacionamento rotativo pago, o chamado “Faixa Azul”, em que diversas vias do centro e outros bairros de Caratinga serão contempladas. O DIÁRIO esteve nas ruas para saber dos condutores o que eles pensam a respeito do trânsito da cidade. Confira:

“Principalmente, na Praça da Estação, está precisando de um sinal. Ali dá um tumulto de veículos, principalmente, no dia de sábado que é dia de feira. Acho que se tiver ali o sinal melhora bastante. Graças a Deus, até que não tem acontecido acidente ali, mas, pode acontecer. Caratinga cresceu muito, os veículos cresceram demais.

E, principalmente, na Rua do Correio, aquele pessoal de autoescola chega e coloca o carro deles ali nas vagas e pronto, acabou. Você não pode colocar, você tem que colocar no estacionamento. E eles não, eles ficam lá, tomam as vagas do pessoal que vem da roça, vem de outras cidades. No meu ponto de vista, devia ter um outro local para atender esse pessoal. E Caratinga tem um defeito que quase todos nós cometemos, às vezes você tem seu carro na garagem, você tira o seu carro e põe no meio da rua. Fica complicado. Já em relação às faixas de pedestres, acho que há respeito, até porque, já pensou a gente passando na faixa de pedestre, uma pessoa vir e trombar na gente?”