Condenados autores de homicídio em Dom Cavati

DA REDAÇÃO -O Ministério Público de Minas Gerais comunica a prolação de sentença condenatória em desfavor de Ítalo Gabriel da Silva Paraguaio Gomes (21 anos à época dos fatos) e Thales Henrique Paraguaio Faria Lopes (25 anos à época dos fatos) por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e emboscada, contra a vítima Felipe de Paula Carvalho (26 anos à época dos fatos), ocorrido no dia 25 de abril de 2022, na cidade de Dom Cavati. O processo tramita perante a 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim, e na condenação foi acolhida integralmente a sustentação condenatória realizada pelo promotor de justiça, Jonas Junio Linhares Costa Monteiro.

Thales foi sentenciado a cumprir 26 anos de reclusão em regime fechado e foi determinado que continuará preso preventivamente durante análise de eventual recurso, bem como, Ítalo foi sentenciado a cumprir 19 anos de reclusão em regime fechado.

RELEMBRE O CASO

No dia 25 de abril de 2022, Felipe de Paula Carvalho, 26 anos, foi encontrado morto em Dom Cavati.

A Polícia Militar recebeu uma ligação anônima dando conta de um corpo que havia sido encontrado por populares em uma mata nas proximidades da rua Dom Pedro I, no centro.

Militares estiveram no local e encontraram o corpo jogado na vala de difícil acesso. Foi acionada a perícia da Polícia Civil, que constatou quatro perfurações nas proximidades do pescoço da vítima, “sendo tal fatalidade parecida com uma execução”, conforme dizia o boletim de ocorrência.