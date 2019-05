Condenado do caso “Good Times” é encontrado morto no Espírito Santo

DA REDAÇÃO – Davidson José de Oliveira, mais conhecido como “Deivim”, que em 2013, foi condenado a 11 anos e sete meses, no caso “Good Times”, referente a tráfico de drogas, foi encontrado morto no final da tarde desse domingo (26) no município de Iúna (ES).

De acordo com informações repassadas por um tio de Deivim, a Polícia Civil de Iúna entrou em contato com a delegacia de Inhapim ainda na noite de domingo informando que o corpo de Davidson havia sido encontrado em uma estrada de terra naquela cidade e que o carro da vítima estava com várias marcas de tiros no lado do motorista; com a vítima foi encontrada somente a Carteira Nacional de Habilitação.

O tio da vítima, que mora em Inhapim, disse que o policial civil que atendeu a ligação da PC Iúna falou que conhecia um familiar de Davidson.

O policial civil de Inhapim entrou em contato com o tio de Davidson, que confirmou ser o seu sobrinho. Parentes de Davidson foram para a cidade capixaba na tarde desta segunda-feira (27) para fazerem o reconhecimento e liberação do corpo.