Condenação e absolvição em júri de acusados por morte de idoso em Santa Rita de Minas

CARATINGA- O Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Faria e Souza, em Caratinga, concluiu nesta terça e quarta-feira, 26 e 27 de fevereiro de 2025, o julgamento de dois homens acusados de envolvimento no homicídio de Edson Santos de Souza, de 70 anos. O crime ocorreu em junho de 2023, em Santa Rita de Minas. O julgamento foi presidido pelo juiz Cleiton Luis, com a acusação do Ministério Público, representado pelo promotor Henry Wagner.

Após horas de deliberação, os jurados decidiram pela condenação de Lucas Fernandes Ferreira por homicídio, sendo sentenciado a 18 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime fechado. A sentença determinou que a pena seja cumprida sem possibilidade de alteração de regime inicialmente.

Durante o julgamento, foi destacada a confissão de Lucas, que apontou Alexsandro de Souza Ribas como também envolvido no homicídio. A acusação trouxe à tona detalhes das investigações realizadas pela Polícia Civil de Minas Gerais, que conduziu o caso por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, além de depoimentos de testemunhas que corroboraram a versão apresentada pela promotoria.

O outro réu, Alexsandro de Souza Ribas, foi absolvido da acusação de homicídio, mas foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. Ele recebeu uma pena de 2 anos e 8 meses, também a ser cumprida em regime fechado.

O CRIME

O crime que resultou no julgamento ocorreu na manhã do dia 11 de junho de 2023, na Rua Nascimento Viana, em Santa Rita de Minas. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os acusados, em uma motocicleta, chegaram à casa de Edson Santos de Souza e o surpreenderam. A vítima foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Após a execução do crime, os autores fugiram rapidamente do local. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que a morte de Edson Santos de Souza se tratava de um homicídio encomendado, configurando um crime de pistolagem.